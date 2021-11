La agenda de ‘Concluir’

El pasado lunes el presidente Iván Duque inauguró el Cruce de la Cordillera Central, un entramado de 31 puentes, 25 túneles y tres intercambiadores viales en 30 kilómetros de doble calzada entre Calarcá y Cajamarca. Con la puesta en marcha de estas obras y una inversión de 2,9 billones de pesos, no solo se mejora la conectividad del centro del país con el Pacífico sino también finaliza un proyecto que llevaba 95 años en planeación y la “obra de infraestructura vial más importante en la historia del país”.



La puesta en funcionamiento del complejo de estas 60 obras alrededor del Túnel de La Línea constituye un importante logro ya que el gobierno Duque la recibió con un 54 por ciento de ejecución, desfinanciada y en medio de graves problemas. No solo se reducen los tiempos de conexión con la región Pacífica sino también configura un salto en competitividad, un impulso al turismo y un factor de desarrollo de esa región del Eje Cafetero.



Asimismo, ratifica que la arriesgada apuesta de la administración Duque de destrabar megaproyectos heredados y concluir obras pendientes ha demostrado ser una ruta acertada. Bajo el nombre de “Concluir, concluir, concluir”, el primer mandatario, su ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el Invías y la ANI, han desplegado en estos tres años de gestión una política de infraestructura concentrada en resolver las trabas jurídicas y de toda índole, así como en avanzar hacia la finalización de los múltiples frentes de obras abiertos.



El balance del sector transporte en esa materia refleja los resultados. Se han construido 267 puentes y viaductos, 418 km de dobles calzadas y terceros carriles y 108 km de calzadas sencillas y mejorado y rehabilitado 3.745 kilómetros de vías. También están los convenios de apoyo a los sistemas de transporte público urbano, los proyectos de vías del plan de reactivación de la economía y la adjudicación de la primera “concesión del Bicentenario”.



Con respecto al programa de concesiones de cuarta generación (4G) -donde originalmente estaba focalizado el mensaje de ‘concluir’- el avance general de las obras es del 60,73 por ciento. Esto representa un aumento de más de 44 puntos porcentuales con respecto al nivel del 16,09 por ciento con el que arrancó el gobierno Duque en agosto de 2018.



De hecho, de los 29 proyectos 4G, 27 están ejecución y tres han sido entregadas: Girardot-Honda Puerto Salgar, Pacífico 2 y Puerta de Hierro–Palmar de Varela y Carreto–Cruz del Viso. Esta última reportaba un 1 por ciento de avance hace tres años y hoy ya está en servicio.



No es fácil que una administración traduzca a la realidad la idea de “construir sobre lo construido”. Son muchas las advertencias que un Gobierno podría recibir al apostarle a una estrategia así: difícil reconocimiento de la opinión pública, heredar las problemáticas del pasado y diluir la capacidad de una planeación propia.



No obstante, la gestión del presidente Duque, en especial en las autopistas 4G, materializó este camino que ya refleja sus positivos avances. La meta oficial es la entrega de 20 de estas obras al terminar el cuatrienio en 2022.



Terminar el Cruce de la Cordillera Central en medio de la pandemia hace al Gobierno merecedor de aplausos. Igualmente la decisión presidencial en su agenda de “concluir”, cuyas inauguraciones caracterizarán el último tramo de la gestión en infraestructura.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda