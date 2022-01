La agenda del último tramo

En una entrevista, publicada ayer en este diario, el presidente Iván Duque delineó los distintos temas económicos que dominarán la atención presidencial en los más de seis meses que le quedan de gobierno. “Mi expectativa es que crezcamos por encima del 5 por ciento, que mantengamos la vacunación masiva, y que sigamos en la implementación de ese New Deal colombiano”, afirmó el mandatario.

Bajo la sombrilla de este New Deal- en referencia al paquete de proyectos y políticas desarrolladas en Estados Unidos para enfrentar la Gran Depresión del siglo pasado- Duque concentra el “Compromiso por Colombia”, lanzado al inicio de la pandemia en 2020, las iniciativas sociales para mitigar la crisis como Ingreso Solidario, junto a políticas previas al coronavirus como vivienda, infraestructura, transformación energética y matrículas educativas.



Es innegable que la administración Duque terminará con una mayor preocupación social sobre la agenda económica en comparación con su arranque hace tres años y medio. De hecho, la más reciente encuesta Invamer de diciembre pasado refleja que la principal problemática que el país enfrenta hoy, según los colombianos, es la “economía/desempleo”.



No se equivoca entonces la Casa de Nariño en enfilar la comunicación presidencial de los últimos meses en los balances de resultados del llamado gabinete económico.



No obstante, comunicar logros o retos económicos no es una tarea fácil y requerirá del Gobierno una operación de filigrana junto a un esfuerzo de mantener el optimismo con el que concluyó el 2021. Por ejemplo, en la misma medición de Invamer, los colombianos se mantienen pesimistas ante el rumbo de la economía- un 83 por ciento cree que empeora- a pesar del positivo impulso de reactivación que marcó el año pasado.



Otro resultado es el del manejo del empleo. Casi uno de cada cinco encuestados considera que la situación del desempleo en el país está mejorando, 18 puntos porcentuales más que en abril pasado. Intuitivamente, los colombianos están reaccionando más favorablemente a esos logros económicos que pueden percibir o sentir más directamente en sus entornos.



Los números en estos frentes de infraestructura, vivienda y energía benefician a Duque. Las políticas de “concluir, concluir, concluir”, de ventas e iniciaciones de viviendas y de crecimiento de unas 100 veces de la capacidad instalada de renovables no convencionales, desde ya integran con justicia los ejes sobre los que girará el balance de la gestión económica del Gobierno Nacional.



Otros frentes de acción como la vacunación, el empleo y las condiciones de vida con el impacto de la inflación son más complejos de abordar. Por ejemplo, a pesar de los avances del plan de vacunación, la combinada necesidad de los esquemas completos y las dosis de refuerzo, sumada a la llegada de ómicron, complican la posibilidad del Gobierno Nacional de anunciar un “misión cumplida” sobre la inmunización.



En cuanto a empleo, los logros no son sencillos de mostrar. Como lo refleja la encuesta, los colombianos sienten que la economía ha generado más puestos de trabajo disponibles en el mercado laboral, pero la informalidad y la brecha de género son muy grandes. Algo similar pasa con la inflación, con sus presiones externas y sus armas de combate en el terreno macroeconómico, cuya mejora no se sentirá pronto.



La narrativa presidencial sobre la economía ha indudablemente mejorado en los últimos meses alrededor de la reactivación y los resultados sectoriales. El desafío será el choque entre la visión pesimista propia de las elecciones y el optimismo de una economía que continúa levantándose.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda