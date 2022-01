La carta de Larry Fink

Ayer se publicó la carta anual que escribe Larry Fink, fundador y director ejecutivo de BlackRock, a los presidentes de las compañías en las que este fondo invierte. Es la décima ocasión en la que la cabeza de la más grande empresa de gestión de activos del mundo -con más de 10 billones de dólares en recursos bajo administración- redacta su misiva dirigida a los CEOs pero leída por miles de inversionistas.

Fink, calificado por el diario británico Financial Times como el “rey de Wall Street” al convertir en BlackRock en un gigante financiero, es hoy una voz de gran influencia en el mundo corporativo global y en las juntas directivas más poderosas.



En años recientes sus cartas han invitado a los ejecutivos de las principales empresas a ir más allá de las utilidades para pensar en los propósitos sociales, a preocuparse por el cambio climático y a promover resultados en temas sociales, ambientales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Exhortaciones que ganan mayor peso ante el crecimiento del fondo y su creciente músculo para invertir.



Este año Fink insiste en el fortalecimiento del llamado “capitalismo de grupos de interés”, esto es, el que invita a las empresas a no solo generar utilidades a sus accionistas, sino atender también a sus empleados, comunidades, proveedores y clientes. Esta es una postura que ya le ha despertado críticas tanto de quienes señalan esos mensajes de puro “mercadeo” como de quienes lo equiparan con una agenda ideológica más de izquierda.



Por ese motivo, la carta de este 2022 no solo defiende este rol de las empresas como parte integral del capitalismo, sin ideología ni tendencia política, sino también reivindica la “búsqueda legítima de las ganancias” como el factor motivador de los mercados. El jefe de BlackRock está convencido de que las empresas cuentan con mejor desempeño si son “conscientes de su función en la sociedad” y “actúan en interés” de esos grupos sociales que las rodean.



Dentro de los múltiples mensajes que envía Fink hay uno que toca el papel no solo de las compañías, sino de sus CEOs en estos tiempos de pandemia. El “rey de Wall Street” visualiza a presidentes de grandes empresas con unas presencias y opiniones más activas dentro de sus respectivas sociedades. “Nunca ha sido más imprescindible para los CEOs tener una voz consistente, un propósito claro, una estrategia coherente y una visión de largo plazo”, dice la misiva.





Si bien en años recientes- e incluso en medio de la actual crisis -cada vez más presidentes de importantes compañías y grupos empresariales en Colombia abrazan abiertamente estrategias y programas sociales, ambientales y de gobernanza (ESG), siguen siendo los dirigentes gremiales quienes alzan más frecuente la voz para señalar problemas e intervienen en los debates públicos.



Ayer este espacio editorial se centró en la necesidad de los líderes empresariales colombianos de desplegar estrategias de transparencia, comunicación y relacionamiento con los ciudadanos y con las demás instituciones para mejorar la confianza en el sector privado. Larry Fink hace un llamado similar: “la voz de los CEOs es más importante que nunca”.



En un entorno global y local caracterizado por la crisis económica, el deterioro institucional, el avance del populismo y la propagación de las noticias falsas, las sociedades necesitan de un marco más dinámico de relaciones entre los ciudadanos, el Estado, los políticos y las empresas. Los empresarios y los CEOs son actores influyentes y poderosos para la tarea de fortalecer la democracia, de avanzar en la inclusión y de robustecer las instituciones.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda