La corta vida de las empresas

En medio de su congreso anual, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presentó el primer informe del Observatorio de Movilidad Empresarial, de la red de Cámaras de Comercio y BID Invest. Las conclusiones del reporte confirman lo que experimentan a diario decenas de miles de emprendedores colombianos: el viacrucis de hacer empresa y luego sostenerla en el tiempo.



De acuerdo a la investigación, solo una de cada tres empresas creadas en 2017 sobrevive cinco años después. De las 294.896 constituidas en ese año, un lustro más tarde, solo se encontraban activas y operando 98.692. Además, las que renovaron su registro mercantil de forma consecutiva llegaron a poco más de 70 mil, el 24%. Este es un nivel por debajo del promedio de 40% de los países Ocde.



Otra conclusión del reporte trata de la ‘movilidad empresarial’, esto es, la proporción de empresas que logran en un período de tiempo crecer lo suficiente para pasar de microempresa a pequeña, de pequeña a mediana y de mediana a grande. Así, de todas las empresas creadas en el país en 2017 y que sobrevivían en 2022, tan solo 6,1% -4.612 empresas- crecieron lo suficiente para subir al menos una categoría.



Esta radiografía que hace Confecámaras del nacimiento y el crecimiento del universo empresarial en los últimos cinco años debe invitar a varias reflexiones y llamados a la acción.



La primera tiene que ver con entender tanto la realidad del ejercicio empresarial en el país, como sus dificultades y complejidades. A finales del 2022 el tejido empresarial colombiano estaba conformado, según datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), por 1.733.256 empresas, que generan 74% de todo el empleo de la economía y que alrededor del 92% son microempresas, 6% son pequeñas, 1,5% son medianas y solo 0,5% son grandes.



Segundo, el paquete de reformas, que actualmente impulsa el Gobierno, no puede implementarse desconociendo este mapa empresarial conformado por iniciativas muy pequeñas. Por ejemplo, los cambios en las normas laborales deben incorporar los efectos que elevar los costos de contratación y despido tendrían sobre un tejido, marcado por la informalidad.



Tercero, la condición de fragilidad de este universo requiere ser más analizado e incorporado de mejor manera a las decisiones de política pública de desarrollo empresarial, en especial, en esta agenda de ‘economía popular’ que la administración Petro se ha comprometido a fomentar.



En cuarto lugar, el sesgo contra las empresas que la Casa de Nariño suele desplegar de manera constante debe cesar. El rostro de los empresarios colombianos está muy lejos de ese estereotipo y se parece más a la de un microemprendedor, muchas veces de supervivencia, cuyos sueños, en la gran mayoría de los casos, no sobrevive cinco años. Quinto, las brechas regionales, presentes en el territorio nacional y que preocupan a este Gobierno, también se trasladan a los factores y cifras de movilidad y supervivencia empresarial. Guaviare, Putumayo, Vichada y Amazonas necesitan acciones que creen y fortalezcan entornos para que empresas nazcan, crezcan y sobrevivan allí.



Por último, se necesita aumentar las acciones para incentivar la creación de negocios por oportunidad, y no por supervivencia, y encontrar aquellos emprendimientos informales con potencial de crecimiento. Al fin de cuentas, ese 92% de microempresas -y las políticas para robustecerlas- son el mejor termómetro de la verdadera ‘economía popular’.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portaafolio.co

​X: @pachomiranda