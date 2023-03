La derrota de los moderados

El pasado lunes, por medio de una alocución, el presidente de la República Gustavo Petro anunció la salida de tres ministros: Alejandro Gaviria de Educación; Patricia Ariza de Cultura y María Isabel Urrutia de Deporte. Flanqueado a lado y lado por las jefas de las carteras de Salud, Carolina Corcho, y de Trabajo, Gloria Ramírez, el primer mandatario dejaba claro que su primera crisis ministerial giraba en torno a la agenda de las reformas sanitaria, laboral y de pensiones.

Si bien los cambios en Cultura y Deporte responden a otras dinámicas, el corazón y la causa de este remezón es el proyecto de ley de reforma a la salud. El ministro Gaviria, aunque a cargo del sector educativo, había dejado en claro sus fuertes reparos al contenido de esta iniciativa en unos documentos filtrados a medios de comunicación.



De hecho, junto al jefe de las finanzas, José Antonio Ocampo, la ministra de Agricultura, Cecilia López y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, Gaviria había expresado críticas y sugerencias para el texto del proyecto, que no fueron tenidas en cuenta.



Estas filtraciones reflejaron una fractura dentro del gabinete alrededor de los cambios propuestos en la reforma sanitaria. División que se sumó a otras, también expresadas públicamente, como la postura al futuro de la exploración de petróleo. Sin mayor sorpresa en un lado del pulso se encontraban ministros de corte tecnocrático, de experiencia en gobiernos anteriores y con larga trayectoria en el sector público y académico y en el otro, estrellas ascendentes del entorno presidencial, como la ministra Corcho, de origen activista y más conectadas con las bases petristas.



En las últimas semanas la reforma a la salud se convirtió en un campo de batalla entre las voces moderadas y la rama radical de la primera línea del Ejecutivo. En otras palabras, los centristas contra los representantes de un ‘cambio’ más ideologizado. Más allá de los detalles que siempre acompañan estas jugadas del poder, la salida de Alejandro Gaviria es el reflejo de la derrota de esa visión moderada en este primer mano a mano por el contenido de una de las iniciativas más cruciales para el Gobierno.



Nadie discute que el jefe del Estado cuenta con la libertad de ensamblar su gabinete como mejor interprete su visión y promueva su agenda. Asimismo, es innegable que cada composición del equipo ministerial refleja el balance de fuerzas políticas en ese momento, incluso sus ausencias o salidas. Petro apostó en su primer equipo a un equilibro entre experiencia y juventud y a un reconocimiento de la necesidad de una coalición con fuerzas que no pertenecían a la izquierda. Si bien aún es pronto para afirmar que esa fase de convivencia entre la moderación y las bases más ‘puras’ del petrismo ha llegado a su fin, la forma y el fondo de la alocución presidencial envía el inequívoco mensaje de alineación alrededor de la ideología. “Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación”, afirmó el mandatario. Es decir, Petro llama al “Acuerdo Nacional” y “consensos y acuerdos”, pero en torno a “profundizar nuestras reformas”.



Preocupa asimismo la constante insistencia del presidente de enmarcar al sector empresarial como reaccionario a los cambios. “La salud es un derecho, no un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho”, señala el jefe del Estado. La primera crisis ministerial apunta a la derrota de los moderados en los pulsos iniciales por la dirección de la agenda de reformas. Es decir, el ‘cambio’ hoy se inclina en ideas y en política mucho más a la izquierda.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda