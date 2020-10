La economía de Francisco

El pasado domingo 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la festividad de San Francisco de Asís, el Papa Francisco publicó su tercera encíclica ‘Fratelli Tutti’ (Hermanos Todos).



Las encíclicas son cartas que los sumos pontífices escriben a los obispos y a los fieles católicos y compendian enseñanzas y reflexiones sobre temas variados de la fe y la sociedad, incluyendo asuntos económicos. Constituyen documentos que recogen la doctrina social y el pensamiento de los Obispos de Roma.

Un interés mucho mayor ha despertado esta reciente carta ya que se da a conocer en medio de una pandemia y en donde muchas personas, católicos o no, han redescubierto sus necesidades espirituales.



Si bien las encíclicas no generan cambios de política pública específicos, sus contenidos son ampliamente discutidos no sólo por provenir de la cabeza de la fe Católica, con millones de creyentes en todo el mundo, sino también por reflejar la postura del Vaticano.



‘Fratelli Tutti’ no ha sido la excepción. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación han publicado titulares alrededor de las duras críticas que el Papa Francisco lanza contra la economía de mercado y la globalización.



Aunque esos ataques son ciertos, una lectura más detallada refleja que la postura del Vaticano no se aleja mucho de la de muchos economistas, hacedores de políticas públicas y tecnócratas.



El documento papal gira en torno a la reflexión sobre la “fraternidad y la amistad social” con un énfasis en la parábola del Buen Samaritano. En su desarrollo el Pontífice aborda una amplia gama de temáticas como los derechos humanos, la guerra, la pena de muerte, la esclavitud moderna y la trata de personas, el impacto de la tecnología y las redes sociales, los inmigrantes, la solidaridad e incluso un capítulo entero sobre la “mejor política”.



Concentrando el foco en el contenido económico, ‘Fratelli Tutti’ recoge la misma desconfianza en el actual orden económico, “controlada por una ideología neoliberal”, que el Papa expresó en su anterior encíclica ambiental ‘Laudato Si’.



Es evidente que el líder espiritual del Catolicismo rechaza un modelo económico centrado exclusivamente en el mercado. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, reclama el Pontífice.



Que la pandemia ha demostrado que no todos los problemas sociales y económicos actuales pueden resolverse por mecanismos de mercado es una verdad que hasta los más acérrimos defensores del libre mercado están dispuestos a reconocer.



“Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento pero no así para el desarrollo humano integral”, escribe en otro aparte el Papa. Varias escuelas hoy en la economía, teórica y práctica, llevan décadas construyendo alternativas y complementos al crecimiento tradicional.



“Aumentó la riqueza y nacen nuevas pobrezas”, afirma Francisco. Un reclamo acertado que se refleja en el desarrollo de conceptos como la multidimensionalidad de la pobreza.

El Sumo Pontífice exige la presencia de un “Estado presente y activo” que invierta “a favor de los frágiles”, que no es rentable ni eficiente. Nada más en sintonía con los esfuerzos en pandemia de desplegar transferencias monetarias.



El líder espiritual de los católicos reconoce en el empresariado “una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo”. Pide que esas capacidades empresariales, “don de Dios”, se orienten a la superación de la miseria y la creación de empleos.



Más que ubicar al Papa en uno u otro lado del espectro ideológico, ‘Fratelli Tutti’ invita a que la pandemia sirva para complementar al mercado con mecanismos más fraternos y solidarios