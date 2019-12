La economía, el personaje

Diciembre es época de balances del año o, como en el caso de 2019, incluso de resúmenes de la década. También es costumbre la selección de personajes, fenómenos o hechos que hayan marcado el periodo que termina.



Esta tradición tuvo su origen en 1927 cuando la revista estadounidense Time escogió al piloto Charles Lindbergh para su primera portada del “Hombre del Año”. La revista justificó su selección por su histórico vuelo transatlántico.



Si bien por muchos años esa portada se ha dedicado mayoritariamente a una persona, también han tenido cabida otras selecciones menos ortodoxas. Por ejemplo, grupos de individuos como los “guardianes” en 2018 -periodistas en riesgo por todo del mundo-.



Además, la revista Time ha seleccionado en estos 92 años representantes de fenómenos sociales como el manifestante en 2011, en referencia a la primavera árabe, entre otros movimientos, y este año en el caso de El Tiempo, los indignados en las calles de Colombia y varias partes del mundo. Incluso clasificaron el planeta Tierra en peligro en 1988 y máquinas como el computador personal en 1982.



En Colombia, durante 2019, varios fenómenos y hechos destacados, que no solo hicieron noticia, sino que también marcaron la agenda del debate nacional, tienen como trasfondo las dinámicas económicas.



Por esa razón, más que un factor en particular, la economía en su conjunto, incluidas las jornadas de protestas ciudadanas y paros, es el personaje del año en el país.



En primer lugar, la economía colombiana termina un año en el que consolidó su reactivación al crecer alrededor del 3,2 por ciento. Este avance le permitió al país convertirse en el único en toda América Latina, junto a Guatemala, que no experimentó desaceleración en su producto interno bruto (PIB).



A pesar de intensas manifestaciones callejeras desde hace varias semanas, la economía ha sostenido positivas dinámicas de crecimiento en el consumo interno y la inversión. Esto, en medio de una región latinoamericana estancada y con perspectivas sombrías.



Un segundo hecho a destacar durante el año, en contraste con el PIB, es la preocupante alza en las tasas de desempleo. Si bien la economía ha mantenido una senda de crecimiento, también ha destruido puestos de trabajo. Precisamente, han sido los altos índices de desocupación uno de los argumentos de la oposición en su crítica a la gestión del Gobierno en esta área.



Junto al desempleo se suman otros malestares sociales con origen económico que han ebullido en la reciente oleada de protestas y manifestaciones ciudadanas. Encuestas de opinión pública como la Gallup han registrado que, durante 2019, al pesimismo colectivo de años recientes se le han sumado, por primera vez en décadas, importantes deterioros de la imagen positiva de la clase empresarial, así como de la satisfacción de las personas con las cosas que puede comprar.



Un cuarto aspecto para sostener que la economía es el personaje del 2019 en Colombia es la oleada actual de descontento popular. Buena parte de la agenda que mueve a los manifestantes de todas las generaciones es de origen socioeconómico. El acceso a la educación superior, las reformas laboral y de las pensiones, y un mejor servicio de salud son algunas de las molestias más agudas de las personas.



Detrás de las narrativas de las protestas está una abierta crítica a los altos índices de inequidad social y desigualdad económica que sufre Colombia. En otras palabras, un ataque al modelo económico que, a pesar de contar con crecimientos positivos, no está traduciendo PIB en una sociedad de oportunidades. El paro es solo una de las múltiples facetas -el desempleo, el sesgo antiempresa, la tributaria- en las que la economía fue protagonista del 2019 en Colombia.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda