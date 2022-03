La economía en el centro

El fin de la primera fase de la contienda presidencial, en la que se definieron los ganadores de las tres consultas, ha abierto la puerta a un protagonismo mayor de la agenda económica. La semana pasada temas como el sistema pensional, los aranceles a productos básicos y la política energética ocuparon los titulares y el tiempo al aire que en campañas anteriores ocuparon el proceso de paz, la seguridad nacional o, incluso, la corrupción.

En principio esto no debería causar mayor sorpresa. De acuerdo a la más reciente encuesta Invamer, la economía con el 34% es el problema que los colombianos consideran como el principal que el país enfrenta. El 88% cree que la economía está empeorando- y el 84% percibe negativamente la creación de empleo a pesar de la reactivación. El 60% no está satisfecho con su estándar de vida y las cosas que puede comprar y hacer- el nivel más alto desde 2011. El problema radica en que, en un ambiente de pesimismo, con una opinión rechazando la recuperación de la economía y en medio de una disparada de la inflación, la tentación de deteriorar el debate económico no solo es difícil de resistir sino inclusive un arma poderosa para atraer votos. Este deterioro se manifiesta de varias formas: propuestas de campaña sin viabilidad ni números que las sustenten; preponderancia de eslóganes sin profundidad o verdades a medias, y la tendencia a ilusiones populistas.

Un ejemplo de lo anterior se dio con la propuesta del senador Gustavo Petro sobre el futuro de las pensiones. El candidato del Pacto Histórico anunció que, en su gobierno, los fondos privados de pensiones darían paso a un fondo público como Colpensiones que se alimentaría de los aportes ahorrados por los trabajadores. En una sociedad como la colombiana donde la pensión se ha convertido en un lujo minoritario, financiado para los más ricos con recursos estatales en un craso ejemplo de inequidad, lanzar una propuesta con detalles que no corresponden a la verdad deteriora el debate y abre la puerta a salidas facilistas. Algo similar sucede con promesas como la de suspender la exploración petrolera -en momentos críticos de la seguridad energética global y déficit fiscal del Estado colombiano- o subir los aranceles de los alimentos -que acaban por aumentar aún más los precios-. Una campaña presidencial que empiece a girar en torno a los temas de la agenda económica enfrenta el reto de la responsabilidad que desafortunadamente no todos los aspirantes tienen.

Ahí el papel de los medios de comunicación, los expertos e investigadores académicos, los sectores de la producción y los empresarios adquiere una trascendencia mucho mayor. Varios gremios han manifestado su alarma sobre la urgencia de desmenuzar y controvertir con más contundencia las promesas de los candidatos, así como la necesidad de un análisis más detallado de las propuestas y de insistir en mayores detalles sobre cómo éstas se materializarán. Es momento de pasar de los rifirrafes y señalamientos personales a la creación de mayores espacios de análisis en los medios y demás escenarios públicos.

Nada de lo anterior asegura que el populismo no se tome la carrera hacia la Casa de Nariño. Las campañas políticas siempre tienen su dosis de ideas que capturan la imaginación y la ilusión de los votantes y su lluvia de eslóganes y medias verdades. En materia económica es mucho lo que está en juego para el próximo gobierno: la situación fiscal, la senda de la reactivación, la generación de empleo, la atracción de inversiones y la consolidación de la recuperación. Los candidatos deben mostrar sus propuestas responsables para esta agenda.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda