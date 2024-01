La esperanza regional

La posesión de los mandatarios locales, ocurrida en estos primeros días del nuevo año, ha sido recibida con una dosis de esperanza, en especial por los habitantes en las cinco ciudades principales del país. La llegada al poder de los burgomaestres, elegidos en los comicios de octubre pasado, se ha traducido entonces en un viento de cambio para bogotanos, medellinenses, caleños y bumangueses. En el caso de los barranquilleros, el sentimiento lo genera la continuidad con respecto a la pasada administración que terminó bien calificada.



De acuerdo a la más reciente encuesta Invamer de diciembre pasado, el pesimismo se ha tomado las urbes más importantes de Colombia. Alrededor de tres de cada cuatro ciudadanos en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga consideraron que “las cosas están empeorando” en sus territorios. En Barranquilla el porcentaje registrado fue menor- 63 por ciento- pero no necesariamente mucho más optimista.



De esta forma, el arranque de los nuevos alcaldes abre un capítulo de expectativas positivas- y quizás algo de optimismo- en que estas administraciones entrantes podrán abordar con mayor éxito las problemáticas más agudas que hoy experimentan esas grandes capitales. Por esa razón han sido desafortunadas las señales enviadas por el Gobierno Nacional- e incluso por el propio presidente de la República Gustavo Petro- tras las elecciones regionales sobre la distinción entre un bloque de mandatarios locales “afectos” a la Casa de Nariño y otro de “opositores”.



Estos mensajes, aparte de ser nocivos para el buen funcionamiento del Estado en sus niveles nacional, departamental y municipal, constituyen un grave error ya que introduce división y confrontación en un espacio donde debe primar la unión y el trabajo conjunto. Además, terminan por generar en la ciudadanía la narrativa de un Gobierno dedicado a “premiar” las regiones que votaron a su favor y “castigar” a quienes escogieron alcaldes y gobernadores de corrientes distintas al Pacto Histórico.



En ese orden de ideas, no debe causar mayor sorpresa que el fiasco de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 a Barranquilla esté siendo interpretada, en especial por los habitantes de la Costa Caribe, como un resultado de las opciones políticas que tomó la mayoría de los votantes barranquilleros en octubre pasado. Si bien el presidente Petro ha manifestado su deseo de recuperar el anhelo panamericano para la capital atlanticense, con la presencia del alcalde Alejandro Char, le costaría mucho a la Casa de Nariño disipar la idea de que la negligente omisión no respondió a esa peligrosa narrativa. El trabajo armónico entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de las cinco grandes ciudades es tanto urgente como estratégico para ambas partes. Los nuevos burgomaestres arrancan sus administraciones con altas dosis de optimismo y expectativas de sus gobernados para ofrecer soluciones a los retos de lucha contra la pobreza, seguridad urbana y obras de infraestructura. El éxito de estas políticas debe partir de la cooperación entre la Casa de Nariño y los gobiernos locales.



Que estos alcaldes representan alternativas ideológicas distintas a la de la Casa de Nariño es un hecho innegable que responde a las preferencias electorales de las mayorías. Existen experiencias pasadas y múltiples espacios de política que muestran que es posible una situación de gana-gana para la administración Petro y los alcaldes y gobernadores. Pero para ello se requiere tanto admitir esa esperanza ciudadana de resultados tangibles en seguridad y economía, como identificar y aprovechar las agendas para trabajar en conjunto.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

