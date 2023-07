La semana pasada fueron publicados dos reconocidos rankings que clasifican universidades y hospitales alrededor del mundo y los resultados de las entidades de origen colombiano ameritan reconocerse.

Se trata de los listados de Quacquarelli Symonds (QS) que evaluó para este año a 2.963 universidades de 104 lugares del planeta, y de Newsweek y Statista, que midió 2.300 nosocomios ubicados en 28 países.



Mientras QS incluye métricas alrededor de la empleabilidad y la sostenibilidad, Newsweek presta atención a factores como la atención de primera clase, investigación e innovación, y consistencia.



En materia de salud, Colombia logró clasificar en 2023 a 50 hospitales locales dentro de los mejores 2.300 del mundo. Esta lista es encabezada por la Fundación Valle del Lili de Cali -162 a nivel global- seguida por la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.



El ranking de QS con las 1.500 universidades más destacadas también incorpora 25 instituciones de educación superior localizadas en territorio colombiano. La Universidad de los Andes, de carácter privado -que ocupa el puesto 198 del mundo- y la Universidad Nacional, de naturaleza pública -el 226-, lideran este listado, seguidas por la Pontificia Universidad Javeriana en el lugar 347 y la Universidad de Antioquia.



También se caracteriza por una presencia regional desde la Universidad del Norte en Barranquilla hasta el ICESI en Cali, pasando por la UIS en Bucaramanga. La presencia nacional en este ranking QS -al igual en otros similares como Times Higher Education- combina tanto instituciones públicas y privadas, tradicionales y relativamente jóvenes, como campus que van más allá de la capital del país.



De hecho, a nivel latinoamericano Colombia cuenta con 4 universidades dentro de las 20 mejores, solo superado por Brasil con 7 y empatado con Chile.

Estos listados globales reflejan que, en materia de salud y educación superior, las instituciones colombianas ocupan destacados lugares a nivel regional y consiguen obtener resultados competitivos en métricas claves.



Obviamente no son pocos los aspectos a mejorar en la prestación de ambos servicios cruciales para el desarrollo socioeconómico, pero sería necio desconocer las décadas de esfuerzo y profesionalismo con el que se han construido las calidades de estos 50 hospitales y 25 universidades colombianas.



Tanto la educación superior como el sistema de salud integran los planes reformistas del gobierno Petro y, en el segundo caso, la iniciativa ya fue presentada y protagoniza un accidentado trámite dentro del Congreso de la República.



En el primer caso, el texto de la reforma a la Ley 30 de 1992, que se radicará en este segundo semestre del año, se encuentra aún en definición. Incluso un comunicado de los rectores de seis universidades públicas, incluida la Nacional, invita al Gobierno Nacional a contar con el tiempo suficiente para la construcción colectiva.



“No podemos permitirnos el error de presentar un proyecto de ley sin la discusión, la legitimidad y la pertinencia que nuestra realidad nacional demanda”, concluyen acertadamente los directivos.



Los hospitales y las universidades son actores cruciales, pero no los únicos, dentro de sus respectivos sistemas.



En momentos en que desde la Casa de Nariño se perfila una intención de introducir cambios a la brava a los marcos normativos que rigen estos servicios, sería aconsejable reconocer la fortaleza que estas instituciones han construido por décadas y que reportan estos ejercicios internacionales de clasificación.



Solidez que se debe en parte al entorno dinámico y competitivo que han generado las leyes que hoy se busca modificar con demasiada ideología.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda