La foto de la migración

La política que ha desplegado el Gobierno hacia los más de 2,2 millones de migrantes venezolanos en territorio colombiano ha sido calificada como uno de los logros a mostrar del presidente Iván Duque. En momentos de cierre de fronteras, nacionalismos y populismos económicos y un retroceso de la globalización, la actual administración ha sostenido un abordaje humanitario a la migración, rechazado por la mayoría de la población nacional, pero reconocido por la comunidad internacional.

Ayer precisamente el Dane publicó la tercera de las cuatro rondas de su encuesta ‘Pulso de la Migración’, que con el apoyo del Banco Mundial busca tomar una fotografía instantánea de la población migrante en Colombia. Los resultados alcanzan a reflejar tanto un positivo grado de integración y asimilación de los venezolanos como retos en su capacidad de generación de ingresos y de acceso a los servicios básicos. Desafíos que diariamente sufren millones de colombianos.



La medición encontró no solo que uno de cada cuatro migrantes llegó a Bogotá sino también que solo el 15,7 por ciento cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Es claro que, a pesar de los grandes esfuerzos de las autoridades, se requiere continuar con las entregas de los permisos que regularicen a los cientos de miles de venezolanos en el territorio nacional. Este Estatuto Temporal de Protección, implementado desde marzo del año pasado, sigue siendo la llave para una migración segura, ordenada y con respeto.



El 87 por ciento de los inmigrantes venezolanos con empleo lo hacen en un trabajo permanente y el 56,1 por ciento no quisiera cambiarlo. Casi la mitad de los asalariados gana entre 700 mil pesos y el salario mínimo, mientras que el 57 por ciento de los migrantes por cuenta propia ganan menos de 700 mil pesos. El 68 por ciento manifestó que sus familiares en edad escolar tenían acceso a la educación y sólo 43 por ciento dijo lo mismo del acceso a salud. El 72 por ciento ya se vacunó contra la covid-19.



Y quizás en una de las repuestas más sorprendentes de la encuesta del Dane el 96 por ciento de los migrantes venezolanos estaría dispuesto a poner una denuncia por un crimen cometido contra ellos en Colombia. Si bien, de acuerdo a la más reciente encuesta Invamer, el 68 por ciento de los colombianos rechaza los generosos permisos de protección del gobierno Duque a los venezolanos, estos migrantes no manifiestan temor en acudir a las autoridades. Es claramente un reflejo del apoyo institucional brindado por el Gobierno Nacional a la población inmigrante en estos años recientes.



De hecho, en esta ronda realizada en los primeros meses de 2022, el 52 por ciento de los venezolanos dijo que en su primer día en Colombia no se sintió “para nada” discriminado. Este dato es significativo ante el deterioro que la percepción sobre la migración del vecino país ha experimentado dentro de la opinión pública colombiana.



Aunque la bienvenida a los migrantes ya no es ni la sombra de hace unos cinco años -y la pandemia de la covid-19 y numerosos hechos delictivos con participación de venezolanos agravaron ese sentimiento- no se puede hablar de un rechazo generalizado dentro de la sociedad en Colombia.



A pesar de que la agenda económica ha ganado protagonismo en la actual campaña presidencial, el abordaje a los migrantes venezolanos no se encuentra aún dentro de los asuntos que los candidatos discuten. Tampoco se ha consolidado afortunadamente una tendencia anti-inmigración en el debate político, como si ha sucedido en las contiendas electorales de Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda