La foto del e-commerce

La pandemia del coronavirus -y en especial las cuarentenas estrictas- fortalecieron a algunos sectores con base tecnológica de la economía tanto en Colombia como en el resto del mundo.



Uno de ellos es el comercio electrónico. Ante el confinamiento forzado de decenas de millones de colombianos, las plataformas de ventas en línea se convirtieron en el espacio predilecto para la compra de todos tipo de bienes y servicios.



Esta situación llevó al aumento de las quejas de los consumidores a la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo confirmó el jefe de esa entidad en entrevista a este diario.



A pesar de ese obvio e indeseable efecto secundario, el e-commerce ocupa junto a las aplicaciones de domicilios y los servicios de teleconferencias un lugar privilegiado dentro de los nuevos hábitos ‘adquiridos’ a raíz de la irrupción del coronavirus.



Esto ha llevado además a calificar al comercio electrónico como uno de los mal llamados ‘ganadores’ de la pandemia. No obstante, quedan varios retos para que este sector pueda consolidarse dentro de una manera sostenible y permanente.



Un reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) refleja con detalles y matices el estado de las ventas por canales digitales durante esta crisis. Con corte a agosto, el análisis de la entidad muestra que mientras en 2019 la tasa mensual de crecimiento de las ventas on line fue de 2,74 por ciento, en este año de la pandemia ese indicador va en 1,9 por ciento.



La explicación para este comportamiento, a primera vista contraintuitivo, permite entender las dinámicas del sector. Si bien en el segundo trimestre del año, el e-commerce se disparó en un 65,7 por ciento, la caída que sufrió entre marzo y abril se debe al desplome del turismo, un motor de las ventas por canales digitales.



Otra tendencia a destacar es la reducción del ‘ticket’ promedio de compra en casi un 10 por ciento. Esto implica que los consumidores están usando cada vez más estos canales on line para productos más cotidianos y de precios más bajos.



De todas maneras, en este año el crecimiento total en esas ventas ha sido de un 25 por ciento y el número de transacciones por minuto en promedio ha pasado de 268 en enero de este año a 479 en julio pasado.



Sin embargo, las cifras de la CCCE también registran una caída durante agosto en transacciones y ventas, producto de la reapertura total de los comercios físicos.



El primer reto que enfrenta el e-commerce es mantener estos volúmenes de transacciones y compras alcanzados en meses pasados mediante la consolidación de esos nuevos hábitos y el robustecimiento de los canales digitales.



Por esa razón es crucial fortalecer el servicio al cliente y la atención a las quejas de los consumidores que, a partir de septiembre, ya cuentan con la opción tradicional del local físico.



Otro desafío del ecosistema de comercio electrónico está en la intención gubernamental de subirle los impuestos como sector ‘ganador’.



Al escribir estas líneas, el Concejo de Bogotá debate, dentro del plan de reactivación económica de la alcaldesa Claudia López, el aumento de los tributos a los operadores celulares y a las plataformas de e-commerce bajo el dudoso argumento de que les “ha ido bien”.



Sobrecargar el joven ecosistema digital capitalino con impuestos, como si fuera Silicon Valley, terminará por hacer más difícil el emprendimiento y más costoso y menos accesible el comercio electrónico.



Según datos oficiales, de cada cuatro colombianos, solo dos realizan transacciones de e-commerce, uno no confía y el restante no puede costear la conexión. Conectividad accesible y alfabetización digital son tareas aún pendientes.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda