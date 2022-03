La fotografía posconsultas

Si bien han pasado diez días de la jornada electoral del pasado domingo 13 de marzo, las repercusiones tanto políticas como institucionales y económicas no cesan. Este martes, el registrador nacional Alexander Vega, en el ojo del huracán por duras críticas a la gestión de la entidad y bajo denuncias de fraude de varios partidos, optó por no presentar la solicitud del reconteo que había previamente anunciado.



Una de las repercusiones de las recientes elecciones parlamentarias ha sido precisamente un impacto severo a la legitimidad del proceso tanto para el mundo político como para el electorado. Si bien por muchos años se han presentado serias denuncias de irregularidades en los comicios, muchas de ellas confirmadas, la celebración de la cita electoral y la publicación de sus resultados preliminares venía contando con respaldo institucional, legitimidad social y aceptación política.



Con los señalamientos de fraude en ambos lados del espectro ideológico -y en algunos casos y de manera irresponsable, de “golpe de Estado”- esa legitimidad de la administración del proceso electoral ha quedado deteriorada. Es tarde para recoger las acusaciones que fueron lanzadas en estos días, así como el choque generado por errores de diseño y de ejecución el conteo que perjudicaron ostensiblemente a la lista de izquierda.



No obstante, hay tiempo para desplegar los máximos esfuerzos para retomar la confianza para las dos citas restantes con la democracia que les restan a las elecciones de este año. En la difícil tarea de recuperar esa legitimidad deteriorada en estos diez días son importantes la ruta a seguir y el destino. La meta es llegar a ese domingo de mayo con una tranquilidad de todos los bloques políticos y de la ciudadanía en el ejercicio electoral.



La senda es más complicada ya que requiere tanto la identificación, el reconocimiento y la corrección de los errores y demás acciones que condujeron a tan seria situación, como la toma de decisiones por los actores políticos junto a la Registraduría para mejorar todas las fases del proceso. Como están las cosas hoy, lo que se prevé para esas dos vueltas presidenciales no es seguridad, sino mayor incertidumbre.



Y es ahí donde los efectos de las elecciones parlamentarias comienzan a sentirse en el ambiente económico y, de no actuarse de inmediato, en la mirada de los inversionistas hacia Colombia. Suficiente incertidumbre ha generado el giro a la izquierda que tomará el nuevo Congreso- así no haya sido tan drástico-, y las propuestas que están protagonizando hasta el momento el debate de los aspirantes a la Presidencia.



Por los lados de la carrera por la Casa de Nariño, se siguen sintiendo hoy, diez días después, las olas que desataron los resultados de las tres consultas interpartidistas. La fotografía no solo cambió por la salida de muchos precandidatos sino que produjo un nuevo balance de fuerzas que confirman las primeras encuestas. Federico Gutiérrez salió tanto victorioso en Equipo por Colombia como repuntando en el lote y estableciéndose en el segundo lugar, detrás de Gustavo Petro.



La primera elección de la campaña dejó un giro a la izquierda del Congreso, una carrera distinta por la Presidencia y un remezón a la legitimidad electoral. Estas tres consecuencias han transformado las elecciones de 2022 y, en el caso del Congreso, constituye un hecho que el próximo Gobierno tendrá que manejar. En el caso de la contienda presidencial, los caminos estratégicos de los candidatos han cambiado, incluido el del líder, y en el de la Registraduría, se requiere acción drástica y decidida de la entidad, vigilancia y colaboración de los partidos políticos y prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda