La geografía de la vacuna

Hace poco más de un mes el Ministerio de Salud reiteró que el próximo 15 de noviembre el Gobierno Nacional cumpliría la meta del plan nacional de vacunación, esto es, el 70 por ciento de los colombianos con al menos una dosis contra el covid-19 o 35,7 millones. A pocos días de esa fecha límite los informes oficiales registran 22,25 millones de esquemas de inmunización completos y 27,05 millones de ciudadanos con la primera dosis.

De hecho, en comparación con otros países de América Latina, Colombia está detrás de varios. Mientras la cobertura nacional de población completamente vacunada es alrededor del 44 por ciento, Chile y Uruguay registran 82 y 76 por ciento. Vecinos como Ecuador -60 por ciento-, Brasil -58 por ciento-, Panama- 56 por ciento- y Perú -49 por ciento-, superan los niveles de esquemas completos colombianos.

Más allá de cuándo se llegue exactamente a la meta anunciada, una mirada al detalle regional refleja que ya se marcan distancias importantes entre regiones y grupos de edad. Por ejemplo, solo 5 departamentos del país -Amazonas, San Andrés, Boyacá, Bogotá y Quindío- han sobrepasado el 50 por ciento de sus respectivas poblaciones con el esquema completo. Por otro lado, Vichada con 13,3 por ciento, La Guajira -22,1 por ciento-, Chocó -22,79 por ciento-, Vaupés -23,17 por ciento y Cundinamarca -24,8 por ciento- son los más rezagados.

A lo anterior se añaden, por obvias razones de la organización del plan por fases, brechas de cobertura entre los distintos grupos de edades. Mientras el bloque de los mayores de 80 años está alrededor del 80 por ciento, aquellos entre 20 y 29 años reportan un diez por ciento y la población entre 30 y 39 años, un 15 por ciento aproximadamente. Además, de acuerdo con la más reciente encuesta Pulso Social del Dane, la diferencia entre la disposición a vacunarse del covid es de más del diez por ciento de los jefes de hogar no pobres frente a los pobres. Es decir, los ingresos sí pesan tanto en la voluntad como en la capacidad para inmunizarse.

Estas distintas brechas están presentes a pocos días de que entre en vigencia la disposición del Gobierno Nacional de exigencia del carnet de vacunación para la asistencia a espacios públicos y eventos masivos. A la urgencia de actualizar lo más rápido posible las bases de datos de los ya vacunados se deben sumar esfuerzos más agresivos para atender esas distancias de inmunización entre regiones, bloques de edades y de hogares pobres.

En especial en momentos donde los sectores productivos se encuentran totalmente abiertos y la economía ha respondido favorablemente a la reapertura, generando indicadores dinámicos y una ola de optimismo. Además, en los últimos días, han venido aumentado el ritmo de los nuevos contagios en los reportes oficiales y aún hay expectativa e incertidumbre dentro de las autoridades sanitarias sobre la posibilidad de un llamado ‘cuarto pico’ y su severidad ante el avance de la vacunación de la población.

Mientras el mundo debate sobre la inmunización obligatoria y los carnets y los pasaportes covid, en Colombia se registra en las encuestas un mayoritario respaldo tanto a la vacunación como a la imposición de restricciones para quienes no se quieran inmunizar. Un porcentaje pequeño se resiste a las dosis y otro bloque, un poco más grande, quisiera vacunarse pero no puede, entre otras razones por no tener tiempo o por ‘escasez’. Es momento de desplegar abordajes más enfocados y búsquedas más activas de los colombianos, en las regiones más apartadas, en hogares pobres, entre 12 y 30 años y sin poder dejar de trabajar para vacunarse. Solo así se cerrarán las brechas.

Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda