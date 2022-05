La ‘gratitud’ empresarial

Hace pocos días el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, lanzó a los empresarios del país la propuesta de un “bono de gratitud económica”, de carácter voluntario y adicional al salario mínimo, para beneficiar a los trabajadores más vulnerables. En palabras de ‘Fico’, “en la medida en que sus empresas mejoren, tengan mejores utilidades este último año y medio, se genere un incentivo económico para sus colaboradores, para la clase trabajadora y obrera del país”.

Según el aspirante a la Casa de Nariño la propuesta surge de la preocupación por la disparada de la inflación en los últimos meses, en especial la de los alimentos y productos básicos. Al momento de escribir estas líneas el Dane aún no había publicado el Índice de Precios al Consumidor de abril pasado pero las estimaciones de los analistas vislumbraban un sostenimiento de esta alarmante tendencia local y global.



Más allá de los méritos de la iniciativa -que algunas voces han criticado como generadora de más inflación y otras como justa y redistributiva- el candidato Gutiérrez pone sobre la mesa una importante discusión en medio de la campaña presidencial. Se trata del alcance y magnitud del rol del empresariado en la difícil tarea colectiva de la recuperación tanto social como económica tras la pandemia del coronavirus.



Un observador informado podría afirmar que este papel no solo ya está definido sino que ha sido exitoso. La principal prueba de esta aseveración está en cómo las empresas de todos los tamaños en el país han jalonado con compromiso y sin temor, tanto la reactivación de las actividades productivas como la recuperación de millones de puestos de trabajo.



Asimismo ese empuje de negocios y de trabajadores se ha venido traduciendo en un retorno de las utilidades, de los empleos, de la demanda, del recaudo de impuestos y del consumo, de la confianza y de las positivas perspectivas económicas en este 2022. De hecho, los colombianos así lo han entendido. Según la más reciente encuesta de Invamer, los empresarios registran una percepción pública favorable del 52,3% frente a una negativa de 35,6%. No obstante, es innegable que la pandemia asimismo ha dejado otros millones de compatriotas rezagados y que la inflación impactan con severidad a los hogares más pobres.



La invitación de Gutiérrez a pensar en caminos alternativos y adicionales para que las empresas, en especial las más grandes, manifiesten solidaridad y generosidad con sus trabajadores está en la dirección correcta. Cada vez más compañías, sus equipos ejecutivos y sus juntas directivas, entienden que esa responsabilidad corporativa con la sociedad no se limita a producir bienes y servicios de calidad, a crear y mantener empleos y a construir un digno y respetuoso entorno laboral, sino que incluye otros “grupos de interés”, criterios ambientales y sociales y esfuerzos de sostenibilidad y de inclusión.



El “bono” que propone ‘Fico’ es tan sólo una de múltiples avenidas por las que el sector privado puede discutir y definir su rol protagonista en este segundo año de la recuperación social y económica del país. El aporte de Gutiérrez está en proponer una discusión, voluntaria, urgente y necesaria, de las grandes compañías y los gremios de la producción sobre potenciales caminos a seguir para profundizar esas acciones sostenibles, que constituyen un buen negocio.



Claro que existe una inmensa diferencia en introducir en la campaña presidencial el debate del papel de los empresarios, no desde el tratamiento de enemigos ni las amenazas contra la actividad, sino desde su compromiso en la generación de empleo, la solidaridad y la generosidad.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda