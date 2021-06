La hoja de ruta fiscal

Para la cartera de las finanzas públicas hay razones para el optimismo, en especial tras el desempeño económico del primer trimestre del año: 1,1 por ciento del PIB y mejor de lo esperado. Las cuentas del Ejecutivo proyectan un crecimiento de la economía nacional del 6 por ciento y de 4,3 por ciento para el año entrante. Además, las expectativas señalan un precio del petróleo Brent de 63 dólares y el dólar a unos 3.667 pesos.



La semana pasada el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para 2021. Este documento constituye la estrategia fiscal del Gobierno Nacional prácticamente hasta el fin de su mandato y esboza las estimaciones más claves para la economía colombiana.



Aún tomando en consideración los impactos billonarios de los más de 50 días del paro nacional, el MFMP se alinea con el mejoramiento de las perspectivas económicas del país para el 2021. Incluso tanques de pensamiento como Fedesarrollo y organismos internacionales como la Ocde apuntan a proyecciones más altas: 7,2 y 7,6 por ciento respectivamente. Es decir, el documento presentado por el ministro José Manuel Restrepo opta por una apuesta más moderada frente al PIB.



Hay otros aspectos de este camino que siguen preocupando. El Gobierno calcula que el déficit fiscal de este año alcanzaría los 95 billones de pesos, esto es, 8,6 por ciento del PIB. En este segundo año de la pandemia, el Ejecutivo continuará con un elevado nivel de gasto público, que mantendría también para el 2022. Si bien entran en choque las presiones sociales que ha desatado la crisis económica con la urgencia de garantizar la sostenibilidad, un mensaje inequívoco de compromiso con una mayor austeridad siempre es bienvenido.



Precisamente dentro de los mensajes que el Gobierno debe enviar en los próximos meses se inserta la reforma tributaria 2.0. Tras la reducción de la calificación crediticia por Standard and Poor’s, el proyecto de ajuste fiscal no solo debe asegurar el financiamiento de los programas sociales en el limbo sino también demostrar que la hoja de ruta fiscal del país es viable y factible.



El ministro Restrepo iniciará pronto su gira regional para recabar más apoyos políticos y sociales para la radicación en el Congreso de la nueva tributaria. Junto al necesario ejercicio de concertación que lidera el jefe de las finanzas públicas se debe abrir la posibilidad de buscar recaudar un poco más en esta primera etapa del ajuste. Estos encuentros locales constituyen una oportunidad única para comunicar mejor la doble necesidad de la sostenibilidad fiscal y de la financiación social.



El plan del Gobierno en el manejo de la deuda pública es otro punto que ha despertado llamados de alerta. El documento del MFMP calcula que el nivel de endeudamiento se mantendrá o superará el 60 por ciento del PIB en la próxima década. Un componente crucial del mensaje de una hoja de ruta viable y sostenible es precisamente la voluntad de ajustar para reducir estos márgenes de deuda, que limitarán la capacidad para asumir choques económicos futuros.



Por último, las perspectivas optimistas frente al crecimiento del PIB no reducirán tanto el desempleo como la situación socioeconómica del país lo requiere. El reto de crecer y de retomar la senda de una recuperación con equidad sigue presente. El descontento social que no se ha disipado también le exige a la economía la creación de puestos de trabajo y de generación de ingresos que reactiven a los hogares golpeados por la crisis.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

