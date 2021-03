La hora de la tributaria

De acuerdo a las declaraciones del presidente Iván Duque y su equipo económico, es inminente la radicación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República.



De hecho, hoy está programado que el Gobierno Nacional inicie sesiones de socialización del contenido definitivo de la iniciativa con medios de comunicación, gremios de la producción y los legisladores miembros de las comisiones económicas.

En otras palabras, tras varios meses de expectativa y de reactivación económica con algunos baches, la presentación de propuestas de tanques de pensamiento y la publicación del informe de la Comisión de Beneficios Tributarios, llegó la hora del debate parlamentario de esta nueva alza de impuestos con un paquete social adjunto.



El momento político de la discusión no podía ser peor. Con las heridas aún abiertas del peor año de la economía en décadas, la vacunación apenas tomando ritmo y en medio del año pre-electoral, la idea de meterle la mano al bolsillo de empresas y hogares para pagar las deudas de la pandemia suena tanto inviable como peligrosa.



Sin embargo, todos los caminos conducen a esta inaplazable, urgente e inevitable reforma tributaria. Con el endeudamiento por encima del 60 por ciento del PIB; un déficit fiscal en este año estimado en casi 9 por ciento del PIB y crecientes demandas de gasto público para enfrentar la crisis, subir impuestos en plena pandemia- calificado como “suicida” por el propio presidente Duque hasta hace poco- terminó por convertirse en la salida.



Por razones políticas y electorales, el Gobierno Nacional ha diseñado una “capa” de gasto social alrededor del corazón tributario de la reforma. Si bien la profundidad de esa pata social la deciden los congresistas, la Casa de Nariño aspira a llegar a 20 millones de colombianos en vulnerabilidad. Indudablemente, estas iniciativas sociales permitirán construir mayorías legislativas que puedan justificar su voto en las próximas correrías de campaña.



Cuando se conozca el contenido definitivo del proyecto se podrá establecer qué tanto el Gobierno siguió las recomendaciones de su propia comisión de Beneficios Tributarios.

La receta de los expertos parte de una base estructural a la que esta tercera tributaria debería apuntar, aún con las limitaciones políticas: buscar un sistema de impuestos más eficiente, equitativo y simple.



La Comisión sugiere que más colombianos declaren y paguen renta, subir el IVA a más productos y llevar la compensación del IVA a todos los pobres, eliminar beneficios tributarios sectoriales como turismo o economía “naranja, eliminar el cuatro por mil y el ICA, gravar las pensiones, migrar las zonas francas y revisar los 12 incentivos en renta, entre otras medidas.



A unos 69,1 billones de pesos- 6,5 por ciento del PIB- ascienden los recursos anuales que deja de recibir el Estado por exenciones y tratamientos especiales tanto en renta como en IVA. Sería conveniente aprovechar este momento de crisis para desmontar el mayor número de estos beneficios- ojalá de manera equitativa y progresiva.



Cabe recordar que introducir estas eliminaciones de exenciones y demás medidas en el texto final por parte del Gobierno es tan solo la mitad de la tarea. Les corresponde a los congresistas no solo aprobar la capa “social” sino contribuir a avanzar en un sistema tributario más eficiente y equitativo. Como lo afirma el informe de los expertos, “la importancia de secuenciar reformas no debe subestimarse”. Sin olvidar las urnas del 2022, no debe perderse de vista el futuro.