La hora de las acciones

Si algo debe generar el pésimo resultado de la economía colombiana en el tercer trimestre es la urgencia de concentrar esfuerzos para reactivar las actividades productivas en el país. La contracción de 0,3% del PIB entre julio y septiembre -peor de lo esperado por los analistas- debería desatar, en especial en el Gobierno Nacional, la necesidad de asumir el liderazgo para capitanear el barco en medio de estas turbulentas aguas.

La primera tarea del equipo económico de la administración Petro está en pasar del discurso -incluso con algunas dosis de espejo retrovisor- a las acciones. No se trata de desconocer la importancia de comunicar a la opinión pública las razones de la crisis actual sino de enfatizar cuáles son los caminos que la economía debería transitar para superarla.



En otras palabras, arremeter contra la Regla Fiscal o trinar con tono retaliativo contra la Corte Constitucional por el fallo sobre las regalías van en contravía con esa necesidad de convocar a todos los actores económicos.



En ese orden de ideas, la administración Petro debería empezar por enviar mensajes que le generen certidumbre y confianza a las empresas y a los inversionistas ante este freno de la actividad productiva.



Por ejemplo, reiterar el respeto a la regla fiscal, que no es otra cosa que reconocer la prudencia para el manejo de las finanzas públicas, ayudaría mucho, así como brindar mayor claridad sobre la financiación del presupuesto de la Nación para 2024 tras la caída de la no deducibilidad de las regalías.



Segundo, este es el momento de un poco de autocrítica por parte del Ejecutivo. Es paradójico presenciar un Gobierno más preocupado por elevar las cargas de impuestos a las empresas y los hogares, que por mejorar sus índices de ejecución. En particular cuando su visión de la estrategia de recuperación de la economía pasa por un exagerado papel de la intervención estatal.



Si bien una ejecución más acelerada y efectiva de los proyectos públicos es clave para cualquier plan de reactivación, sería un craso error de la Casa de Nariño sortear el concurso del sector privado para el objetivo común de dinamizar las actividades productivas.



Lo anterior nos conduce a un tercer aspecto: el gobierno Petro debe mostrar una genuina intención de concertar para avanzar en acuerdos nacionales desde lo político como lo empresarial.



El Consejo Gremial ha presentado un documento con una serie de propuestas concretas -sectoriales y transversales- orientadas a la reactivación económica. Es hora de que el equipo económico se siente a discutir esas recomendaciones y a construir conjuntamente con las empresas y sus voceros el plan contracíclico para enfrentar la desaceleración.



Puntualmente sectores como el comercio, industrias manufactureras, construcción de vivienda y la infraestructura ameritan que se tomen decisiones rápidamente para detener sus alarmantes caídas de lo corrido del año. El Gobierno Nacional debe desplegar medidas de incentivo y estímulo a los privados que les ayude a mitigar los efectos del freno y proteger la creación de empleo formal.



En lo político le corresponde al Ejecutivo reconocer que, tal como están presentadas ante el Congreso de la República, las tres reformas no cuentan con perspectivas positivas de aprobación. Esa real intención de concertar con las cabezas del empresariado nacional debe replicarse frente al debate de la agenda gubernamental.



Las recetas para reactivar la economía colombiana están sobre la mesa- y muchas de las cuales ya han sido exitosas en el pasado. Hay que dejar a un lado la ideología. Es la hora de las acciones.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda