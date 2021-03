La imagen empresarial

La más reciente edición de la encuesta Invamer, correspondiente al pasado mes de febrero, dibuja un país con un poco más de optimismo y preocupado más por la economía que por el coronavirus.



Una de las conclusiones más relevantes de la medición son los altos niveles de desfavorabilidad de muchas instituciones colombianas tanto políticas como económicas y sociales.



Si bien el proceso de deterioro de la imagen positiva de altas cortes, entes de control, los medios de comunicación y la junta directiva del Banco de la República, entre otras, antecede a la pandemia, la crisis del covid-19 ha exacerbado en algunos casos esa peligrosa tendencia.



Una de esas instituciones con una calificación a la baja es la clase empresarial colombiana. El 50 por ciento de los encuestados de Invamer manifestó tener una opinión desfavorable de los empresarios, frente a un 45 por ciento con una respuesta favorable.



A primera vista, un apoyo de esta magnitud no es tan preocupante, y menos en los entornos mediáticos tan complejos en estos tiempos de redes sociales e internet. No obstante, con una mayor perspectiva temporal este registro debería, como mínimo, generar una reflexión del sector privado.



La imagen negativa del 50 por ciento es la peor registrada en 21 años de esta encuesta. Aunque en agosto pasado, tras varios meses de crisis, el rechazo a los empresarios cayó el 35 por ciento, en cuestión de meses se disparó 15 puntos porcentuales.



Aún más grave es que este deterioro se presenta en momentos en que está creciendo el optimismo de los colombianos frente a la economía. A pesar de estar en medio de la crisis económica más grave de la historia reciente, el porcentaje de encuestados que cree que la economía está mejorando es prácticamente el mismo que al inicio de la administración Duque.



Que la imagen del sector privado nacional esté empeorando no es necesariamente un resultado esperado, si bien el sesgo anti-empresa está muy acendrado. Por unos seis meses el país ha venido desplegando un proceso de reapertura de las actividades económicas, con un alto y positivo protagonismo de las organizaciones colombianas.



El sector privado -desde las grandes compañías hasta los pequeños negocios- ha implementado un abanico amplio de medidas tanto para seguir en operación como para proteger puestos de trabajo, de ser posible. De acuerdo a la encuesta Pulso Empresarial del Dane de diciembre, el 65 por ciento de las empresas esperan estabilidad en el personal ocupado para el futuro cercano y el 53,1 por ciento usó internet como forma de preservar el trabajo en casa.



Además, el plan de reactivación del Gobierno Nacional contiene una mayoría de iniciativas financiadas por recursos de origen privado. Aunque el Ejecutivo defina las reglas para luchar contra la pandemia -y ayude con subsidios y créditos- la recuperación económica de Colombia pasa por el repunte de sus empresas de todos los tamaños.



Con debates abiertos sobre la participación privada en la vacunación y sobre la distribución de los subsidios de nómina, el sector empresarial no puede desatender estas señales desde la opinión. En especial, en un año pre-electoral en el que se definirán algunas narrativas de la campaña de 2022. Dejar crecer el rechazo a las empresas en medio de esta crisis constituiría una fórmula segura para una recuperación lenta y caótica.



Que los colombianos tengan una mejor comprensión del rol empresarial en la reactivación es una tarea que no termina nunca.