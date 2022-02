La indomable inflación

El sábado pasado el Dane dio a conocer los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a enero. La inflación mensual del primer mes del año alcanzó el 1.67 por ciento y la variación anual llegó al 6,94 por ciento. Unos datos que, además de exceder las ya de por sí expectativas al alza de los analistas, reflejan desafortunadamente que la disparada de los precios marcha a una velocidad mayor de la estimada.

La fotografía del arranque del 2022 en materia de inflación muestra el mantenimiento de las tendencias alcistas, el sostenimiento de las presiones externas, los efectos de la “cuesta de enero” y los impactos directos de medidas como el aumento del salario mínimo.



Los alimentos ya registran una variación anual de casi el 20 por ciento y restaurantes y hoteles en más del 10 por ciento. Alojamientos, servicios públicos y transporte completan las divisiones de mayor contribución.



Este panorama no solo es mucho peor del inicialmente estimado por los expertos del mercado, sino también no tenderá a mejorar, al menos en todo el primer trimestre del año. La inflación disparada y en niveles que no se registraban desde hace décadas continúa impactando a la mayoría de las economías de la región y del mundo desarrollado. Las disrupciones en las cadenas globales de suministro, el dinamismo de la demanda en la reactivación de la economía mundial y las consecuencias de la variante ómicron no cederán el corto plazo.



Este ritmo con el que el IPC inicia el año se sincroniza con la reciente decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés un punto porcentual.



Si bien el Gobierno Nacional y los gremios de la producción hicieron un llamado al Emisor en aras de unos ajustes menos drásticos que no restaran velocidad al crecimiento y a los empleos, el carácter indomable de esta inflación probablemente llevarán a la junta directiva del banco central a mantener o acelerar su política actual.



La disparada de precios se consolida así como uno de los retos sociales y económicos más urgentes que enfrenta el país, el Gobierno y el aparato productivo en este 2022. Al ser jalonada por los alimentos y otros productos básicos, la inflación termina por golpear a los hogares con menores ingresos. De hecho, la variación anual del IPC para los hogares vulnerables fue del 8,31 por ciento y para los pobres, del 8,29 por ciento.



Si no se aceleran medidas que ayuden tanto a frenar este aumento de precios de los alimentos como a mitigar el impacto inflacionario en los más pobres, la confianza de una buena parte de los hogares colombianos se verá deteriorada. A lo anterior se debe añadir que el alto costo de la vida termina por minar el optimismo en una mejor situación en el futuro cercano y la dinámica del consumo privado, motor importante del crecimiento.



Al corroer la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, la inflación es una amenaza tanto a las políticas de reactivación- que llevaron la economía a crecer alrededor de dos dígitos- como a la narrativa de una gestión económica positiva del Gobierno Nacional en su último tramo.



No es sencillo alcanzar ese delicado equilibrio entre la subida de las tasas de interés, el ritmo de la reactivación, la rezagada generación de empleos, los efectos de la devaluación y de las decisiones de la Reserva Federal y la incertidumbre de la campaña electoral.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda