La inflación es el enemigo

El pasado viernes el presidente de la República Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en una alocución en la cual hizo un rápido balance de sus logros y su agenda económica fue protagonista. El primer mandatario insistió en que “las reformas sociales” son una “necesidad histórica” y que millones “aguardan con esperanza que estos cambios sucedan”. También afirmó que la economía crece “a pesar de la política del Banco de República de aumentar las tasas de interés”.



Petro apuntó que estas alzas “ponen en riesgo toda la economía productiva del país” y pidió a la banca privada “que reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda”. Además, lanzó la respuesta de su administración a esta política del Emisor: “mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura, y para proteger el trabajo nacional”.



La interpretación presidencial del momento que atraviesa la economía colombiana amerita varios comentarios. En primer lugar, en coincidencia con su discurso del ‘balconazo’ del pasado primero de mayo, el jefe del Estado sigue buscando tanto entusiasmar a los ciudadanos con su paquete de reformas como identificar a los actores o sectores que se oponen a su agenda de ‘cambio’. En esa retórica divisoria de “ellos” contra “nosotros”, apuntar a la banca central es desacertado y rompe la necesaria coordinación institucional.



Segundo, el presidente Petro está en libertad de criticar la política de alza de tasas del Banco de la República -425 puntos básicos en lo corrido del actual Gobierno-, pero no debe perder de vista que el enemigo a derrotar es la inflación. Es la disparada en los precios a consumidores y empresas la que destruye el poder adquisitivo de los hogares e impone una carga adicional a una economía en ruta a la desaceleración. Las tasas no son responsables de las dificultades de popularidad y aceptación ciudadana del Ejecutivo.



En tercer lugar, si bien el IPC de abril pasado dio muestras de ceder, es pronto para dar por finalizada la guerra contra la inflación.



Analistas advierten sobre las sostenidas presiones inflacionarias de divisiones de gasto como los regulados, servicios públicos y el transporte, así como los efectos de la indexación.



De hecho, la subida responsable de la gasolina, el aumento del salario mínimo y las consecuencias de los nuevos impuestos, entre otros, podrían morigerar el ritmo de caída del IPC. El Banco de la República, en cuya junta tiene asiento el Gobierno Nacional, no debe descartar por ahora ningún curso de acción.



Cuarto, el mandatario solicita a los bancos privados que reduzcan sus tasas en los créditos para el sector productivo. Hace unos dos meses, varias instituciones financieras anunciaron una serie de medidas que bajaban los intereses de las tarjetas de crédito para sus clientes en más de veinte puntos porcentuales. Esto constituye un esfuerzo del sector bancario que el Gobierno debería ponderar. Más allá de si los bancos obedecen otra vez el llamado presidencial, cabe hacerse la pregunta sobre si habrá algún límite a este tipo de pedidos a un gremio que ha concertado.



Por último está la salida que propone Petro a las alzas en las tasas: los llamados aranceles “inteligentes” que contempla el Plan de Desarrollo. Subir los aranceles no solo impacta el comercio internacional y la competitividad exportadora, sino también podría golpear a los consumidores. No se trata de desconocer el impacto que los altos intereses están generando en hogares, empresas y actividad económica, sino de encontrar salidas concertadas, en respeto a la autonomía del Banco de la República.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda