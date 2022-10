La lucha contra la inflación

Esta semana el Dane publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre pasado: Colombia sufre una inflación anual del 11,44%. Esta variación del costo de vida de los hogares es la más alta registrada desde marzo de 1999, es decir, poco más de 23 años y en momentos en que la economía nacional atravesaba por un momento de crisis.

La fotografía del IPC en el noveno mes del año continúa reflejando una disparada de los precios de los alimentos (26,62% anual) seguida por Restaurantes y Hoteles (16,27%) y Bienes y Servicios del Hogar (16,20%). Al igual que en meses anteriores el IPC de los servicios de electricidad sigue aumentando: 27,29%, con las siete capitales continentales del Caribe encabezando el listado por dominios geográficos.



La inflación no deja de constituir uno de los principales desafíos socioeconómicos que hoy enfrenta el país ya que impacta tanto a productores como a hogares y destruye la capacidad adquisitiva de millones de ciudadanos. De hecho, el IPC de los colombianos más pobres y vulnerables ya superó el 13% frente a 9,8% de los hogares de ingresos más altos. Los efectos de esta disparada de los precios alcanzarán la discusión de la definición del aumento del salario mínimo para el 2023 y, dicen los analistas, se mantendrá por un tiempo más.



Precisamente la publicación del IPC de septiembre por la organización estadística desató un intercambio en la red social Twitter entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República. El primer mandatario cuestionó las recientes alzas en las tasas de interés del Emisor, justificadas por el esfuerzo para controlar la inflación. El presidente Petro desdeñó los resultados de estas decisiones de política monetaria de la junta directiva.

Este ir y venir de trinos terminó por resaltar la importancia de la autonomía del banco central frente al Ejecutivo.





Este es un arreglo institucional que, en tres décadas, le ha servido al país para no transitar rutas inflacionarias que otros países latinoamericanos han experimentado. No obstante, resultados como el IPC de septiembre pasado reflejan que las alzas de los últimos meses no han sido efectivas en la meta de frenar estas presiones inflacionarias.



A esto se debe añadir la permanente preocupación sobre el efecto del alto costo del dinero sobre la dinámica de crecimiento económico, el financiamiento de las actividades productivas y el endeudamiento de los hogares.



En sus trinos el presidente Petro no solo levantó un signo de interrogación sobre el Emisor y sus tasas sino también delineó en pocos caracteres un borrador de plan de lucha contra la inflación. “El gobierno profundizará su política anti inflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la formula tarifaria de energía”, publicó el jefe del Estado en su cuenta de Twitter.



Que el primer mandatario haya identificado varios puntos de lo que sería la estrategia de su administración para mitigar, así sea un poco, las consecuencias de la galopante inflación sobre los colombianos es un paso positivo. Ahora lo que resta es que el equipo económico del Gobierno traduzca cada uno de esos puntos en acciones específicas y ejecutivas, las publique y sean discutidas y analizadas por expertos y técnicos.



Además de garantizar la autonomía del Emisor, el presidente Petro debe convertir sin demora ese trino en un plan tangible y detallado que se suma a las decisiones de la junta directiva del banco central en esta lucha sin cuartel contra la inflación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda