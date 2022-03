La lucha contra la inflación

El pasado sábado el Dane publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero y ratificó lo que todos los analistas esperaban: la disparada no cesa. En Colombia la inflación en el segundo mes del año registró un 1,63 por ciento -frente a 0,64 por ciento del mismo período del 2021- y la variación anual alcanzó el 8,01 por ciento, superando la mayoría de expectativas de los expertos.

El retorno a la presencialidad total del sector educativo constituyó un factor adicional que se sumó a las tendencias al alza de los precios de los alimentos. La división de gasto en educación marcó un 4,48 por ciento en febrero y contribuyó 0,18 puntos porcentuales.



De todas maneras, los alimentos continúan su escalada con una variación anual de 23,3 por ciento seguido de restaurantes y hoteles con 12,41 por ciento. Si bien los alimentos siguen siendo la división de mayor contribución, en febrero junto a la educación fueron los servicios públicos y los combustibles los que mayor aumentaron su aporte.



Hace ya varios meses, cuando se empezó a registrar esta tendencia de alza en la inflación, los bancos centrales, las autoridades económicas y los analistas de los mercados en todo el mundo comenzaron a preguntarse si estos fenómenos eran de carácter transitorio, producto del ajuste inevitable tras las disrupciones de la pandemia, o permanente.



Una segunda cuestión era si, en el caso particular de Colombia, estas presiones inflacionarias respondían a un fenómeno exclusivamente importado o si algunas características locales jalonaban los precios al alza. Claramente la respuesta a estos interrogantes contribuiría a un diseño más efectivo de las herramientas para luchar contra la inflación.



Más allá de las soluciones perfectas a esas cuestiones, lo cierto es que el choque de la pandemia de la covid-19 y la posterior reactivación económica, en sincronía con las disrupciones en las cadenas globales de suministros y restricciones en la oferta, ha resucitado un enemigo que los bolsillos de los colombianos hace muchos años ya habían dejado de temer. Una inflación que, no se puede olvidar, no es exclusiva de la economía nacional, sino que está impactando prácticamente al mundo entero.



Cada mes que pasa el fenómeno inflacionario en Colombia preocupa más y confirma que ya hay unos aportes mucho más locales. La disparada del costo de vida no solo ya prácticamente borró el ajuste al salario mínimo del 10 por ciento para este año, sino también está debilitando a pasos agigantados los beneficios de la reactivación en millones de hogares en el país. De hecho, la inflación para hogares vulnerables y pobres es de 9,66 y 9,71 por ciento respectivamente, mientras que ingresos altos registran un IPC de 6,36 por ciento.



No hay una fórmula clara e indiscutible para atajar estos drásticos aumentos de la inflación mientras sigue el debate sobre el impacto de las alzas en las tasas de interés sobre el ritmo de crecimiento. No obstante, tanto el Banco de la República como el Gobierno Nacional deben continuar con sus respectivas acciones para buscar que el deterioro en el poder adquisitivo de los colombianos se detenga.



Las perspectivas de lograr esta meta en el corto plazo no son positivas. Es probable que solo hasta el segundo semestre del año se empiecen a sentir de manera tangible las decisiones, las políticas y las medidas que se están adoptando en estas semanas. A pesar de ello, todos los actores no pueden parar el despliegue de todas las armas posibles para, en el mejor de los casos, morigerar estas presiones y mitigar sus consecuencias en los hogares más pobres.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda