La máquina no para

El pasado viernes el Dane, en medio de un ataque informático, publicó los resultados de varios sectores productivos con corte al mes de septiembre. La fotografía de la reactivación desde la industria, el comercio, los servicios, la confianza empresarial y el turismo se sintoniza con la ‘ola’ de optimismo que ha marcado el desempeño de la economía en meses recientes.



Tanto la producción industrial como las ventas del comercio minorista aumentaron en 15 %. De 39 actividades industriales incluidas en el informe del Dane, 37 registraron variaciones positivas, mientras que las industrias manufactureras del país ya están produciendo más de 10 por ciento por encima de los niveles registrados antes de la pandemia.



Por los lados del comercio, el panorama después de octubre se refleja en aumentos en las ventas, buenos balances en jornadas comerciales como Halloween y el Día Sin IVA y niveles superiores en 14 por ciento a los reportados hace dos años. Los sectores de servicios asimismo presentan variaciones positivas frente al 2020 así como la recuperación del sector turismo y alojamiento. De todas maneras, el golpe al turismo fue de tal magnitud que sus ingresos sectoriales siguen alrededor de 17 por ciento por debajo de 2019.



La confianza empresarial también va de la mano del optimismo en este segundo semestre. A pesar de las elecciones del año entrante el sector privado mantiene perspectivas positivas sobre el desempeño de la economía. En septiembre el Índice de Confianza Industrial que mide Fedesarrollo alcanzó el máximo histórico en 41 años de encuesta mientras que el Índice de Confianza Comercial registró el segundo valor más alto en 40 años de mediciones. La confianza de los consumidores también aumentó en octubre pasado.



Todos estos indicadores ratifican que la economía colombiana transita con más seguridad por una senda de reactivación, en algunos aspectos con niveles mayores a los reportados en prepandemia. La reapertura total de las actividades productivas, así como el avance del plan nacional de vacunación y el retorno a la presencialidad, han inyectado dinamismo al repunte y han energizado la producción industrial, el consumo y algunos servicios.



Más allá de que el Gobierno Nacional pueda capitalizar o no este empuje económico en sus últimos meses de gestión o del incierto, o quizás injustamente bajo, grado de impacto de este crecimiento en la campaña electoral de 2022, la economía está saliendo del hueco en el que la hundió la pandemia del coronavirus. No obstante, precisamente porque el motor de la recuperación sigue por ahora sin aflojar su paso, no se pueden desatender los nubarrones que ya se vislumbran en el horizonte como el empleo, la inflación y su impacto en el salario mínimo del año entrante y la incertidumbre asociada a las elecciones.



Las positivas dinámicas tanto en las industrias manufactureras como en el comercio se están presentando sin una generación de puestos de trabajo. Aunque los más recientes informes del mercado laboral muestran que la brecha con el 2019 continúa cerrándose, la reactivación por sí sola no creará el nivel de empleo requerido para el empobrecimiento que la covid-19 viene dejando a su paso. El escenario de una recuperación económica sin suficiente empleo, esto es sin canales de equidad ni de reducción de pobreza a jóvenes y mujeres, sigue latente.



La tentación de dejar que un dinámico crecimiento del PIB en 2021 sea la evidencia de una exitosa gestión de reactivación de la economía frente a la pandemia es alta ante la dificultad de atender estos riesgos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda