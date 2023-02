La meta es más empleos

Este martes, el Dane publicó los resultados del mercado laboral correspondiente a diciembre pasado, y con ellos la totalidad del 2022. La economía colombiana el año pasado registró una tasa de desempleo de 11,2 por ciento, 2,6 puntos porcentuales menos que el nivel reportado entre enero y diciembre de 2021. El año pasado se crearon alrededor de 1,6 millones de puestos de trabajo en medio de un destacado dinamismo en términos de crecimiento.



No obstante, una mirada específica al último mes del año refleja no solo un retorno a las tasas de desocupación de dos dígitos sino también empieza a notarse una baja en el ritmo de la caída de desempleo. Si bien con un rezago con respecto al PIB, la reactivación de la economía nacional se tradujo en 2022 en un aumento en los niveles de la población ocupada, en especial en los sectores productivos ‘últimos en abrir’ como el entretenimiento, las actividades artísticas, recreativas y culturales con unos 272 mil puestos de trabajo nuevos.



En otras palabras, los síntomas de la desaceleración económica, que ya empezaron a experimentarse en el último tramo del año pasado, también comienzan a revelarse en el dinamismo en la generación de empleos. De hecho, las perspectivas laborales para este 2023 están en sincronía con las proyecciones del comportamiento de la economía: un freno en el ritmo de crecimiento. Si se suman los efectos de un alza de 16 por ciento en el salario mínimo, el entorno de alta inflación y hasta la devaluación del peso, los analistas pronostican en este año una tasa de desempleo en dos dígitos.



En medio de esta fotografía del empleo, y con estos escenarios de ralentización, el Gobierno Nacional ha anunciado que está preparando una reforma laboral para presentar ante el Congreso de la República. Ya la administración Petro identificó un abanico de 18 temas que integrarían el texto de la iniciativa, cuyo contenido definitivo aún no se conoce. Dentro de estos puntos se encuentran dominicales y festivos, jornada nocturna, trabajo en plataformas digitales, modalidades de contratos, trabajo informal, huelga y temas sindicales, entre otros.



Empresarios y centrales obreras ya han presentado sus respectivas propuestas al ministerio de Trabajo para la discusión. Por ejemplo, los sindicatos piden que la contratación indefinida sea la regla general y regresar a los recargos nocturnos a partir de las seis de la tarde. Por el lado de los empleadores, las preocupaciones están en torno a los sobrecostos laborales por recargos de domingos y festivos, así como buscan la continuidad de la tercerización y la formalización del trabajo por horas y el trabajo parcial. No son pocos los temas en los que ya se vislumbran distancias entre las posturas de empresarios y sindicatos. Sin embargo, la clave está en que la administración Petro asegure que, dentro de los principales objetivos de la reforma laboral, esté la definición de normas que incentiven la creación de muchos más puestos de trabajo, con más calidad, formalidad y estabilidad.



La tentación de concentrar este gran esfuerzo legislativo en elevar las condiciones de quienes ya gozan de un empleo formal o en robustecer al sindicalismo sería perder la oportunidad de actualizar las reglas del mercado laboral colombiano para romper las barreras estructurales que mantienen el desempleo en dos dígitos. El nuevo marco laboral debe acoplarse a las realidades actuales de las plataformas digitales, el trabajo por horas, el trabajo híbrido y remoto y las flexibilidades requeridas y los estímulos para aumentar la formalización. En conclusión, medidas que garanticen más y mejores trabajos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda