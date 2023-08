La opción gaucha

El domingo pasado los votantes argentinos que participaron en las elecciones PASO -Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias- enviaron un mensaje que resonó más allá de las fronteras del cono sur. Por primera vez los peronistas, que han controlado casi que hegemónicamente a la nación austral desde el regreso a la democracia, quedaron en el tercer lugar, mientras que, con un 30 por ciento, el economista Javier Milei del movimiento La Libertad Avanza se llevó la victoria en las urnas.



Por sus características y las dificultades en las encuestas, las PASO son consideradas una antesala muy acertada de las elecciones presidenciales y generales que se realizarán en octubre próximo. La victoria de Milei disparó a este outsider anti-establecimiento, con poca experiencia ejecutiva y corto recorrido político, a la cabeza de la campaña para convertirse en el próximo ocupante de la Casa Rosada.



Además de superar al peronismo oficialista y a la oposición de “Juntos por el Cambio”, Milei desató una oleada de incertidumbre que se reflejó en los mercados en los días siguientes a la jornada electoral. La moneda argentina se devaluó oficialmente un 18 por ciento mientras que las tasas de interés se elevaron más de 20 puntos porcentuales al 118 por ciento. La sorpresa política del pasado domingo no fue que la mayoría de los votantes argentinos haya optado por el cambio y rechazado a los peronistas en el poder, sino que la alternativa más preferida haya recaído en Javier Milei.



Argentina atraviesa por su peor crisis económica y social desde la debacle financiera de 2001. La inflación es de tres dígitos -un 116 por ciento- que ubica a la nación austral a la par del régimen venezolano y alrededor del 40 por ciento de los habitantes vive oficialmente en pobreza. A pesar de un disparado gasto público destinado a subsidios y con un sector empresarial amarrado por el Estado, la calidad de vida de los argentinos y la productividad de sus empresas ha venido deteriorándose sistemáticamente por muchos años.



La candidatura de Milei, quien se hizo famoso como una celebridad televisiva y ha desplegado una campaña con mucha presencia en redes sociales, viene recogiendo con más eficiencia ese cansancio de los argentinos tanto por la situación económica como por el sistema político. El autodenominado “anarco-capitalista” ataca a toda la clase política y maneja una narrativa contra el Establecimiento muy similar a la que llevó a Jair Bolsonaro y Donald Trump a sus triunfos electorales.



Es de destacar que una mayoría de los electores argentinos de las PASO haya escogido propuestas de centro-derecha y derecha que proponen drásticos recortes al gasto estatal, levantar los controles de cambio, reducción del tamaño del Gobierno, eliminar los subsidios, bajar los impuestos y medidas de apertura a los mercados internacionales. No obstante, Milei va mucho más allá que la oposición tradicional: promete cerrar el banco central, dolarizar la economía argentina -la tercera más grande de América Latina-, abandonar el Mercosur y reducir la cantidad de ministerios.



El péndulo claramente está moviéndose en Argentina en sentido contrario a la ‘ola rosa’ que ha girado buena parte de los gobiernos de América Latina a la izquierda. La cuestión está en si los votantes gauchos podrán diferenciar en las elecciones presidenciales las apuestas de cambio de Milei y de Patricia Bullrich, la candidata de ‘Juntos por el Cambio’.



Las tareas del próximo mandatario argentino no son sencillas: recuperar la confianza económica, introducir dolorosos cambios, recortar gasto público e impedir que esas medidas disparen un estallido social. La victoria ‘libertaria’ de Milei no muestra una respuesta clara a esta crisis.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter (X): @pachomiranda