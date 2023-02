La oposición y las calles

Hoy es el turno de los sectores contrarios al gobierno Petro de marchar para expresarse democráticamente alrededor de las reformas. Será inevitable la comparación entre las dimensiones del respaldo recibido ayer a favor de las iniciativas del Ejecutivo y los ciudadanos que acompañen la posición de rechazo a éstas.

No obstante, más allá de ese pulso por las calles, en las que el Gobierno parte con cierta ventaja, la economía, y sectores específicos como la salud, están en el centro de esta puja por el apoyo popular.



Si bien la Casa de Nariño enfrenta críticas y retos en términos de comunicación con respecto a políticas como la paz total, es la agenda económica la preocupación principal de la mayoría de los colombianos como el frente donde la administración Petro recibe buena parte de sus ataques. Desde la política energética hasta el actual debate sobre la reforma de la salud pasando por los efectos ya palpables de la desaceleración, la situación de la economía, en especial de los hogares, es uno de los principales frenos para que el país no experimente el cambio prometido por el presidente.



Los elementos en torno a los cuales el mandatario está organizando la defensa de sus reformas no deben generar sorpresa: el ‘neoliberalismo’ como ese ‘coco’ culpable de todos los males, la negativa a reconocer avances de la institucionalidad y la contraposición efectista pero inexacta entre derechos y negocios, entre otros. Queda entonces la pregunta de cuáles serán esos argumentos que las voces contrarias esgrimirán para contrarrestar esta historia ‘oficial’.



No es una cuestión sencilla ya que, por más dinámica de reactivación que se haya experimentado en estos dos años pasados, los efectos de la pandemia siguen vivos en los bloques más vulnerables de la población. Además, una narrativa alrededor de conservar los logros obtenidos en estas décadas recientes enfrenta constantemente la naturaleza incompleta de estos avances. Ante la comparación entre hoy y hace 30 años que favorece un camino lento pero seguro de mejora, sólo basta con señalar las regiones o personas que aún no acceden a esos servicios.



La tentación de darles la oportunidad a esquemas estatizantes y antiempresariales es alta ante la sensación de muchos colombianos de que no hay nada más que perder. Sin embargo, aún en sectores complejos como el de la salud y en otros como los servicios públicos, el número de beneficiados en estos 30 años es mayor al total de quienes se han visto perjudicados. En otras palabras, la conexión con ese bloque de ciudadanos que no esperan una destrucción de los marcos actuales, sino la mejora de fallas y ausencias, será vital en cualquier pulso por el respaldo popular.



Esta apuesta del gobierno Petro por defender su agenda de reformas vía manifestaciones callejeras implica para los sectores contrarios al Ejecutivo grandes retos en materia de vocería, pedagogía, persuasión y narrativa. Las voces que contrarrestarán el inmenso poder de la Casa de Nariño y sus mayorías parlamentarias deberán resistir caer en la algarabía maximalista y sostener un tono respetuoso con el balance incompleto en estos 30 años y con el fervor popular que anhela cambios.



Por otro lado, los esfuerzos en pedagogía no solo de la estructura de estos sectores en pugna sino también de los avances deberán encontrar esos puntos de ‘dolor’ de los hogares y conectar con ellos. Por más alarmante que pueda parecer una narrativa opositora construida en torno al afán estatista o al síndrome ‘adanista’, el foco debe concentrarse en el impacto real de esas iniciativas sobre la economía de la mesa de comedor de los colombianos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda