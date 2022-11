La palanca que mueve

La infraestructura es crucial para el desarrollo económico y social del país por su generación de bienestar y competitividad, creación de encadenamientos productivos, mejora de la calidad de vida y reducción de la pobreza. La semana pasada, el congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) fue el escenario en el que se ratificaron tanto los avances que el sector ha logrado en años recientes como los complejos retos que enfrenta.

Una de las necesidades urgentes de la infraestructura en Colombia es la atención a las vías terciarias. Incluidas en el ‘decálogo’ estratégico del gremio y dentro de las recomendaciones del informe anual del Consejo Privado de Competitividad, la construcción y el mantenimiento de estos vasos comunicantes del territorio nacional requieren de esquemas efectivos de financiación y ejecución. De los más de 142 mil kilómetros de vías terciarias- el 69 por ciento de la red vial del país-, el 94 por ciento se reporta como en “mal estado”.



La clave en este tema radica, más que en reiterar el consenso nacional en la prioridad de estas carreteras de las regiones, en diseñar un plan urgente con sólidas bases tanto financieras como técnicas. Este diseño debe contar con la participación de las pequeñas y medianas empresas de infraestructura, que aportarán la experiencia y el conocimiento desde la ingeniería y la estructuración. Asimismo, estos esquemas podrían encontrar roles para las organizaciones sociales y comunitarias, sin poner en riesgo la calidad de las obras ni la debida transparencia de su contratación.



Otro aspecto fundamental del evento gremial fue la discusión del papel del sector privado en el desarrollo de la infraestructura en Colombia. En los últimos 27 años las concesiones en sus distintas generaciones han intervenido más de 10 mil kilómetros de carreteras, 80 túneles y unos 1.100 puentes y viaductos. Los distintos actores del actual modelo- constructoras privadas, banca de financiación, entidades del Estado, inversionistas, entre otros- han construido en casi tres décadas un modelo que, con aspectos por mejorar y por pulir, ha transformado la red vial, portuaria y aeroportuaria del país. En tiempos de reformas, algunas con drásticos cambios al rol privado, no sobra reconocer logros y retos sobre la solidez de este modelo.



Toda infraestructura es social por los impactos que desata. No obstante, la renovada atención a la construcción de equipamientos sociales como colegios, hospitales, distritos de riesgo, acueductos y obras de saneamiento, no solo es bienvenida sino también puede asimismo beneficiarse de los avances y enseñanzas de las políticas orientadas a carreteras e infraestructuras tradicionales.



El sector de infraestructura enfrenta asimismo duro retos anclados en la coyuntura. La ola invernal está impactando los cronogramas y avances de las obras, así como deteriorando las vías en funcionamiento. A lo anterior se añade el deterioro de las condiciones de financiamiento, las altas tasas de interés, la inflación en los insumos para la construcción y la devaluación que complican la viabilidad de los grandes proyectos.



El mapa del futuro al corto y mediano plazo de la infraestructura física y digital de Colombia ya está pintado. Se conocen los corredores viales estratégicos que se requieren para dinamizar la economía- ya hay un plan de 5G en desarrollo- así como las obras urbanas, fluviales, puertos y aeropuertos para la próxima generación. El desafío está tanto en plasmarlos en el plan de desarrollo del Gobierno Nacional-hoy en construcción- como en estructurarlos técnicamente y acelerar su ejecución.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda