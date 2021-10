La (pospuesta) reforma laboral

Tres noticias recientes han puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de avanzar en la discusión de cambios profundos en las reglas del juego del mercado laboral colombiano. Si bien los esfuerzos de la política económica del Gobierno y de las empresas están orientados a la reactivación de las actividades productivas, el rezago entre el crecimiento del PIB y del empleo se mantiene.



La primera noticia son los más actualizados resultados del reporte de mercado laboral del Dane. En agosto la tasa de desempleo registró un 12,3 por ciento frente a 16,8 por ciento del mismo mes de 2020, se recuperaron alrededor de dos millones de puestos de trabajo y más de un millón de éstos los obtuvieron mujeres en sectores como limpieza, BPOs, hoteles y actividades artísticas y de recreación.



Es evidente que el ritmo de la reactivación de la economía está cerrando el rezago a unos 424 mil empleos de los niveles previos a la irrupción del coronavirus. Sin embargo, los vientos optimistas no impulsan las velas del PIB y sus proyecciones para el 2021 con la misma fuerza que las de la recuperación del empleo. En otras palabras, el dinamismo económico no se está convirtiendo en puestos de trabajo y generación de ingresos para miles de trabajadores colombianos.



Una segunda noticia se dio en el congreso del gremio de comerciantes Fenalco donde se insistió en el llamado a la discusión de propuestas como la contratación por horas y el salario mínimo diferencial por regiones. Aunque el ambiente político para el avance de este tipo de medidas no es el mejor, centros de investigación como Anif sustentan estos cambios ante la realidad de un buen porcentaje de personas ocupadas que trabajan menos de las 48 horas semanales. Permitir la cotización a seguridad social a estos colombianos mejoraría el escenario actual con altas tasas de informalidad. La tercera noticia reciente provino del Consejo de Estado que, en un fallo de unificación de jurisprudencia, afirmó que si los contratos de prestación de servicios con las entidades públicas se firman antes de 30 días se entiende como la continuación de la relación laboral. Esto para poner un freno a la práctica de firmar este tipo de contratos consecutivamente con el mismo trabajador y así no reconocerle prestaciones sociales. A pesar de estas decisiones de las altas cortes, ésta es un área que debe integrar la discusión de la actualización de las reglas laborales.



La necesidad de modernización cobija asimismo a los trabajadores de las plataformas digitales y aplicaciones de domicilios, transporte y entregas. La pandemia del coronavirus terminó por resaltar no solo la urgencia de establecer normas de trabajo adaptadas a la nueva economía y a la nueva realidad con respeto a la protección laboral, sino también esos obstáculos estructurales del aparato productivo nacional para crear puestos de trabajo formales, dignos y estables.



La administración Duque, a diez meses de su fin, no acometió esta necesaria reforma laboral. La excusa no es la pandemia ya que, desde antes de la llegada de la covid-19, la decisión política había sido patear el tema hacia adelante.



Si algo está dejando esta crisis económica del coronavirus es la urgencia para el país de discutir y avanzar en los cambios laborales que permitan que el dinamismo de los sectores productivos se traduzca rápida y eficientemente en empleos para los colombianos. Si bien ese debate no se dio en este gobierno, es perentorio que los aspirantes presidenciales lo incluyan en la campaña de 2022.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda