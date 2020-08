La reactivación es privada

“En total este Compromiso con Colombia significa una inversión superior a los 100 billones de pesos y buscará generar en los próximos años más de un millón de empleos directos e indirectos”.





Así presentó el presidente Iván Duque, en su discurso del pasado 2 0 de julio, su plan para la reactivación de la economía tras el histórico golpe de la pandemia.



El primer mandatario le ha apostado el segundo tiempo de su mandato a una recuperación económica cimentada sobre el jalonamiento de estos billonarios recursos tanto públicos y privados.



El fuerte acento económico que Duque quiere imprimir a su legado presidencial depende en buena parte del éxito de este “Compromiso con el Futuro de Colombia”.



En especial, cuando por ahora la Casa de Nariño no impulsará las reformas estructurales pendientes como la laboral, la pensional y la tributaria.



Al menos 84 proyectos de infraestructura, transformación digital, energía y transmisión, integran los distintos paquetes del plan del gobierno Duque. El estado actual de estas iniciativas -y las dificultades en materia de estructuración, consulta previa, licenciamiento ambiental- es muy heterogéneo y sus desarrollos se empezarán a sentir más en el mediano plazo.



De acuerdo con datos de la Vicepresidencia de la República, el monto total de las inversiones para la reactivación, en los dos años que le quedan al Gobierno, ascienden a unos 109,4 billones de pesos.



Aproximadamente el 75 por ciento de estos recursos -más de 83 billones provendrán de los bolsillos del sector privado. Otros 18 billones de pesos están asignados a distintas alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APP).



De las arcas públicas serán destinados alrededor de unos 9,3 billones de pesos, menos del diez por ciento. Si bien los gastos del Estado podrán orientarse a los programas de ayudas monetarias para los hogares más vulnerables, el peso de la financiación de la reactivación caerá sobre los hombros de las empresas privadas.



Ahora que muchos invitan a un esfuerzo del gasto público para estimular las áreas que tradicionalmente impulsan las reactivaciones como la infraestructura, es valioso conocer esta cara privada del plan de reactivación económica.



Si los recursos privados apalancarán no sólo el aparato productivo que tímidamente regresa a sus operaciones sino también buena parte de las decenas de iniciativas de la reactivación, es momento de garantizar que las empresas estén en condiciones de enfrentar este desafío.



Como lo afirmó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en reciente entrevista con este diario: “Por el lado privado, enfocaremos nuestros esfuerzos en hacer posible que esos proyectos en los que han venido trabajando empresas de varios sectores se hagan realidad”.



Realidad que en muchas de las más de 80 iniciativas energéticas, mineras y de infraestructura implica una aceleración en los distintos procesos sociales, ambientales y prediales .



Un plan de reactivación económica basada enormemente en capitales, recursos y empresas privadas no puede ser gerenciado de la misma forma que un programa de inversiones públicas al estilo tradicional.



Desplegar billonarios recursos de bolsillos empresariales requiere que el Ejecutivo adopte también un manejo más parecido al del sector privado. El papel del Gobierno Nacional es el de montar, en palabras del presidente Duque, “una especie de mecanismo articulador de inversión pública y privada”.



Esa articulación implica un esfuerzo grande de coordinación intergubernamental y con los gobiernos locales así como un diálogo efectivo con las necesidades de las empresas privadas detrás de estos proyectos. En pocas palabras, una reactivación del sector privado.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda