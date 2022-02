La reactivación no se siente

Ayer fueron publicados los resultados de la encuesta Invamer correspondientes a las primeras dos semanas del actual mes de febrero. La medición confirma el deterioro del estado de ánimo de la opinión pública en las cinco principales ciudades del país en el arranque de este 2022. De hecho, la primera fotografía instantánea del año en curso está marcada por el pesimismo mientras que a finales del año pasado se alcanzaron a percibir algunos retoños de optimismo.

El 85% de los encuestados manifiestan que “las cosas en Colombia están empeorando”. Esta percepción negativa sobre el rumbo de la Nación es la segunda más alta en 18 años de mediciones -la más alta se dio en abril pasado en medio del paro nacional-. Mientras la economía y el desempleo se consolidan como el “principal problema que tiene Colombia en estos momentos”, superando a la corrupción y la seguridad, el sentir sobre los distintos asuntos económicos empeoró notablemente.



El 96 % de los colombianos cree que el costo de vida está empeorando y la imagen positiva sobre el manejo del desempleo se desplomó ocho puntos porcentuales al 11%. Ocho de cada diez encuestados tiene una percepción desfavorable sobre el estado de la lucha contra la pobreza. Mientras que el 88% cree que en Colombia la economía está empeorando.



En la misma semana en que el país recibe la noticia del crecimiento récord de 10,6% en el PIB de 2021 y tras un aumento generoso del 10% del salario mínimo, esta fotografía de Invamer refleja la profunda preocupación de los colombianos sobre el estado de la economía y la propia situación económica de sus hogares. Es evidente que el dinamismo, la resiliencia y la capacidad de adaptación que demostraron las empresas y los trabajos en la reactivación del año pasado no se está traduciendo en la vida cotidiana de los ciudadanos y en sus perspectivas sobre el rumbo futuro.



De hecho, los empresarios -que durante 2021 habían mejorado su imagen favorable entre los colombianos- han venido perdido puntos de imagen positiva y hoy registran un 51% frente a un 62% en agosto pasado, justo después del fin del paro. Sin duda la inflación es uno de los factores que explican este abrupto contraste entre una economía impulsada y reactivada y una opinión pública pesimista y agobiada por el costo de vida y el desempleo. Poco optimismo genera un PIB histórico ante los altos precios de los productos básicos y la pérdida de poder adquisitivo.



No obstante, cabe preguntarse en que ha fallado el Gobierno Nacional en la construcción de una narrativa de la reactivación. Las señales del impacto de las presiones inflacionarias en la confianza de los empresarios y consumidores vienen prácticamente desde finales del año pasado. Los indicadores y los resultados ayudan por supuesto a comunicar el repunte económico, pero, al fin de cuentas, la comunicación de la gestión económica debe incorporar no solo historias de recuperación sino identificar y anticipar obstáculos como la inflación. El camino más fácil es despreciar esta situación como un dilema entre la realidad -la reactivación de las actividades productivas- y la percepción de los ciudadanos cuando van a hacer mercado. Sin embargo, sin una mejora sustancial en esas percepciones la confianza de los consumidores y de las empresas, en medio de la campaña electoral, podría empezar a deteriorarse y afectar la senda de recuperación, ya de por sí moderada en 2022.



La reactivación debe ser como la mujer del César, no solo ser sino también parecerse a una reactivación, esto es, sentirse en los pasillos del supermercado y en las mesas de comedor de los hogares.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda