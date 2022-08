La ruta del turismo

Por muchos años el turismo ha sido visto como uno de los sectores económicos no solo con mayor proyección sino también con un fuerte impacto social y de generación de empleo. Al final del gobierno Santos se destacaron los resultados en inversión y en visitantes, a raíz del entonces recién firmado Acuerdo de Paz, mientras que el ex presidente Iván Duque llamó a la industria sin chimeneas “el nuevo petróleo colombiano”.

El presidente Gustavo Petro comparte con sus antecesores un abordaje similar en el optimismo y las proyecciones para la cadena de turismo, viajes, alojamiento y las demás actividades asociadas. En sus palabras de la semana pasada en el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, el primer mandatario propuso potenciar lo que llamo “un turismo nuevo”, el ecoturismo.



“Esta es nuestra misión a la luna … es la misión de turismo ecosostenible en Colombia como uno de los pilares de la prosperidad de la sociedad colombiana”, afirmó el jefe de Estado. Para superar la economía carbonizada y de los combustibles fósiles, Petro propone el turismo extranjero como “un sustituto, no digo total, no voy a exagerar, por lo menos parcial, pero importante, de la economía fósil de la cual dependemos”.



En otras palabras, la Casa de Nariño le apuesta tanto a un ecoturismo “sostenible con nuestra cultura y nuestra naturaleza” como al sector turístico como un reemplazo de las divisas que hoy ingresan al país por petróleo y carbón. En números tangibles esta “misión”- a lo Mariana Mazzucato, como dijo el presidente Petro- implicaría que este sector de la hospitalidad en Colombia pudiera generar los más de US$13 mil millones de las exportaciones de hidrocarburos en 2021.



En el 2019, un año récord en materia turística en el país, cerca de 4,5 millones de visitantes extranjeros entraron al país y generaron unos US$6,7 millones. Luego irrumpió la pandemia del coronavirus y la industria de turismo, viajes, alojamiento y actividades afines experimentó una parálisis de grandes magnitudes tanto en Colombia como a nivel mundial. Con confinamientos, restricciones sanitarias y cierres de sectores como el aeronáutico y de transporte terrestre, la industria sin chimeneas lideraba los llamados ‘últimos en abrir’.



De hecho, el gobierno anterior destinó medidas específicas tanto para aliviar el desplome del sector como para incentivar la reactivación de la demanda por viajes, alojamientos y actividades turísticas. La más reciente Encuesta Mensual de Alojamiento del Dane correspondiente a junio pasado muestra que esa recuperación económica sigue su marcha: los ingresos reales registraron una variación de 133% entre julio del año pasado y junio de 2022.



A pesar de que los niveles de ocupación ya regresaron a los índices previos a la covid-19, la ambiciosa meta que pone el presidente Petro requerirá de multiplicar por más del doble el tamaño actual del sector. Recibir entre 12 y 14 millones de turistas al año en Colombia no solo demanda la “buena voluntad” del Gobierno y los operadores privados, sino que requiere de robustas inversiones en infraestructura -hotelera, aérea, de conectividad- así como fortalecer la seguridad en los territorios y una mayor capacitación y formalización de los eslabones más vulnerables de los servicios turísticos.



Antes de cualquier “misión a la luna” para el ecoturismo, el Gobierno necesita dar continuidad a las medidas exitosas que vienen de atrás, tomar la decisión de blindar los actuales incentivos fiscales -beneficios y exenciones- para el sector en el proyecto de reforma tributaria e invertir en infraestructura.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda