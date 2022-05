La subida de la ‘Fed’

Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el alza de 0,5 puntos porcentuales en las tasas de interés que, de manera oficial, pasan a ubicarse en un rango entre 0,75 y uno por ciento. Esta constituye la subida de tipos más alta en más de 20 años y representa un endurecimiento tras la decisión de 25 puntos básicos, tomada en la reunión de marzo pasado.

Las razones de la ‘Fed’ son las mismas que hoy impulsan a la mayoría de los bancos centrales alrededor del mundo: intentar dominar la disparada de la inflación que, en el caso particular de Estados Unidos, alcanzó en marzo 8,6 por ciento, el nivel más alto en cuarenta años. Hoy se reúne el Banco de Inglaterra y los analistas esperan una decisión similar a la tomada en Washington que lleva las tasas en Reino Unido a su nivel más alto desde 2009.



El banco central de EE. UU. viene enfrentando fuertes críticas en su manejo específico de la inflación norteamericana, que durante 2021 calificó de fenómeno mayoritariamente transitorio. Con un estímulo por la pandemia de alrededor de 25 por ciento, desajustes en el mercado laboral, los impactos de la guerra rusa en Ucrania y los confinamientos por covid-19 en China, el ritmo en el que la ‘Fed’ elevó las tasas está hoy en la mira. De hecho, Jerome Powell, presidente de la Reserva, afirmó que aumentos adicionales de 50 puntos básicos están sobre la mesa para el siguiente par de reuniones.



Más allá de los efectos de esta política monetaria en los créditos y mercados financieros para los ciudadanos y empresas en los Estados Unidos, las consecuencias también se sentirán en la arquitectura de la economía global y por diversas vías en economías como la colombiana. Una de ellas es el precio del dólar que ya viene experimentando localmente en los últimos días una tendencia al alza, mientras que otra es la salida de capitales de portafolio. A las empresas, los gobiernos, incluidos el Colombia, y a los hogares los costos del endeudamiento seguirán encareciéndose.



Hoy en Colombia el Dane publicará el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. Los analistas del mercado estiman que esta inflación anual podría alcanzar el 9 por ciento. La semana pasada el Banco de la República, en línea con muchos bancos centrales, aumentó las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevando el alza en este proceso de normalización monetaria a 425 puntos básicos desde septiembre pasado.



Si la organización nacional estadística reporta que la disparada de la inflación no da muestras de parar en el país, el Emisor probablemente continuará esta senda de aumentos en los próximos meses. Son claves los llamados a la gradualidad en la ruta del ajuste que han expresado tanto el gerente del Emisor, Leonardo Villar, como el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. A pesar del entorno inflacionario global y local, que no da muestras de ceder, las autoridades monetarias no pueden perder de vista el ritmo de crecimiento de la economía colombiana, que se frenaría ante una subida de tasas demasiado drástica.



Estas perspectivas económicas para 2022 siguen siendo dinámicas, en medio de una tendencia contraria en la región y muchos nubarrones internacionales, y van jalonando las actividades productivas, la confianza empresarial y la del consumidor, el consumo de los hogares y la creación de nuevos puestos de trabajo. La búsqueda por controlar la inflación no debe detenerse, pero la respuesta para mitigar el profundo impacto social de la pandemia es mediante el crecimiento, los empleos y la reactivación.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda