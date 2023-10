La voz de los ‘ex’

En las últimas semanas 26 ex ministros de gobiernos anteriores enviaron sendas cartas al presidente de la República, Gustavo Petro, con comentarios y advertencias sobre los rumbos que están tomando algunas políticas públicas de la actual administración. Se trató de una misiva firmada por 14 ex jefes de la cartera de Minas y Energía que alerta sobre la crítica situación del sector eléctrico, y de otra comunicación rubricada por 12 ex cancilleres sobre las recientes declaraciones presidenciales sobre la guerra recién desatada en la Franja de Gaza.



No es la primera vez en los 14 meses que lleva el gobierno de Gustavo Petro en la que antiguos altos funcionarios de administraciones de distintos talantes ideológicos envían cartas de exhortación al Ejecutivo frente a los más variados sectores.



En junio pasado un centenar de economistas -incluidos decenas de ex directivos del orden nacional- pidieron respetuosamente el retiro del proyecto de ley de la reforma a la salud. En marzo, otro centenar de firmantes suscribieron una misiva en la que solicitan al Gobierno la reconsideración de las intervenciones a los servicios públicos.



En febrero, a 15 ex ministros de Minas se sumaron dos ex viceministros y ocho ex comisionados para rechazar las intenciones de la Casa de Nariño de intervenir a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg).



La anterior no es la lista exhaustiva de esas cartas de los ex funcionarios y expertos sectoriales, pero sí refleja tanto la creciente preocupación de buena parte de la tecnocracia sobre asuntos cruciales, como la constante displicencia del Gobierno ante esos llamados.



No debe generar mayor sorpresa que la administración Petro, desde su propia cabeza, desdeñe los postulados de personas que han ocupado ministerios, direcciones de entidades y entidades regulatorias.



Al fin de cuentas, la actual Casa de Nariño llegó al poder con una promesa precisamente de “cambio” frente a los gobiernos anteriores. No obstante, si algo tienen en común esas misivas es el compromiso con una lectura técnica, no ideológica ni partidista, de las problemáticas en cuestión.



No son pocos los mensajes que al Gobierno le convendría extraer de estas cartas. Por ejemplo, el del respeto a la arquitectura institucional y al trabajo de los técnicos. “El patrimonio institucional del sector eléctrico no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos”, escribieron los ex ministros de Minas.



Otro consejo valioso es de valorar la trayectoria que Colombia ha transitado. “Los mensajes del presidente de la República y la cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo”, advierten los ex cancilleres.



Existe, asimismo, en las distintas cartas un reconocimiento a las tareas incompletas de las distintas políticas: “Este grupo reconoce que aún persisten retos que requieren acción inmediata como son el aumento de la cobertura en zonas rurales aisladas…”, afirmaron los ex funcionarios que alertaron sobre los cambios en la institucionalidad de los servicios públicos.



Otro argumento contundente parte de lo obvio: las lecciones aprendidas en los últimos 30 años. “Le escribimos desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado”.



Es ingenuo pretender que el gobierno Petro recoja íntegramente las ideas que exponen funcionarios de pasadas administraciones. Más no sobraría que la Casa de Nariño prestara mayor atención a las alertas que sus antecesores en energía, salud, servicios públicos y política exterior llevan meses levantando.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda