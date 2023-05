Las alertas siguen ahí

Al momento de escribir estas líneas el Gobierno Nacional continúa los acercamientos con los legisladores del partido de La U para intentar destrabar el trámite de la reforma de la salud en el Congreso de la República. Siendo ‘El Florero de Llorente’ de la reciente crisis de gabinete, el proyecto sanitario fue una de las principales razones que esgrimió el presidente Gustavo Petro para ponerle punto final a la coalición de gobierno.



De hecho, una de las sorpresas del cambio ministerial fue la salida de Carolina Corcho de la cartera de Salud y el ingreso de Guillermo Alfonso Jaramillo. El nuevo Ministro de Salud no sólo se reunió con el gremio de las EPS a pocos días de su posesión sino también ha modificado el tono combativo contra los privados que caracterizó a su antecesora. Hoy el ambiente de la discusión es distinto al que se respiraba hasta hace pocas semanas y eso se empieza a reflejar en las negociaciones políticas.



No obstante, el desafío del diálogo en la democracia es que necesita componentes de efectividad que acompañen los canales de conversación. Más allá de si los ministros Jaramillo de Salud y Luis Fernando Velasco de Interior jalan de nuevo a los parlamentarios de La U al redil de la mayoría -incluso con las prácticas tradicionales de la política nacional- una reforma tan drástica a un sistema de salud, valorado por los ciudadanos, requiere de la legitimidad que parte de los actores privados y de los usuarios.



En otras palabras, tanto la reforma a la salud como las reformas pensional y laboral necesitan de ajustes, muchos de ellos muy fuertes, ya que en sus versiones originales no consiguieron el respaldo mayoritario ni de los congresistas ni de los ciudadanos. En el caso del texto de la reforma laboral continúan surgiendo estudios y posturas que alertan sobre los efectos de sus medidas sobre los costos laborales y la ausencia de estrategias para reducir la informalidad y generar nuevos puestos de trabajo. Un reporte del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República estima en unos 450 mil empleados los que las empresas despedirían en un panorama de entre tres o cuatro años, como producto del alza en los costos laborales. Por otro lado, Anif concluye que la iniciativa de reforma laboral del gobierno “podría resultar en una menor capacidad de creación de empleo formal y, en consecuencia, en una mayor concentración de las personas ocupadas en el trabajo por cuenta propia, así como una mayor informalidad en la composición del empleo particular”.



Por los lados de la reforma pensional, se ha consolidado una especie de consenso sobre la necesidad de ese pilar solidario que atienda a los adultos mayores sin acceso a ningún tipo de pensión mientras que siguen disparadas las alarmas sobre el alto umbral de tres salarios mínimos en las contribuciones a Colpensiones. Este martes, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugirió que este umbral se bajará a un salario mínimo para “mejorar la equidad de la reforma”, así como la necesidad de garantizar que el Gobierno efectúe los ahorros suficientes para cumplir con las nuevas obligaciones.



Estos son solo unas pocas del conjunto de medidas que en cada una de las reformas del paquete -salud, laboral y pensional- no cuentan con el apoyo popular y político requerido y desatan preocupaciones en expertos y en los actores privados. El Ejecutivo, y el propio presidente Petro, lleva varios meses ya pidiendo un respaldo ciudadano masivo a sus cambios pero la ciudadanía no ha respondido con entusiasmo. Por ahora falta que el cambio ministerial y de tono político se traduzca en ajustes tangibles en los proyectos de reforma.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda