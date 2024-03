Las brechas siguen

Hoy, 8 de marzo, se conmemora globalmente el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de reconocer los logros de las mujeres, así como de reflexionar sobre los fenómenos que impiden una verdadera equidad de género.



Si bien los frentes en la lucha por los derechos femeninos son múltiples -la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, el empoderamiento de la mujer, la discriminación, entre otros- los aspectos económicos juegan un papel preponderante en ese déficit de derechos.

En América Latina y el Caribe, como lo escribe José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, una de cada cuatro mujeres (25,3%) no cuenta con ingresos propios, frente al 9,7% en los hombres.



Además, tres de cada diez mujeres está en situación de pobreza mientras que una de cada diez registra estado de pobreza extrema. La mitad de las mujeres latinoamericanas está por fuera del mercado laboral, y sobre los hombros de ellas se deposita una carga desproporcionada de las actividades del cuidado y del trabajo no remunerado.



La feminización de la pobreza constituye una problemática regional de la cual Colombia no está excluida. De acuerdo a datos del Dane, la brecha de género de la pobreza monetaria para 2022 según del sexo del jefe del hogar fue de 8,3 puntos porcentuales para el total nacional. Esto es, mientras los hogares pobres con jefatura masculina reportaron 33,1%, los de cabeza femenina alcanzaron 41, 4%.



En el caso de la pobreza extrema, la brecha nacional de género llegó a 5,1 puntos porcentuales. En otras palabras, la pobreza está impactando con más severidad a las colombianas y por cada 100 hombres pobres en el país, el número de mujeres ronda los 117.



Otro factor económico que impide un cierre más rápido de la brecha de género en el país es el empleo. El desempleo femenino (15,9% en enero pasado) es sistemática más alto que el masculino (10,4%).



De los 14 millones de colombianos por fuera de la fuerza laboral, 10,1 millones son mujeres por razones ampliamente estudiadas: menos flexibilidad para trabajar por responsabilidades de cuidado y del manejo del hogar.



De poco sirven los avances en materia de educación y formación para las mujeres, si el acceso a los puestos de trabajo está limitado.



Además, se debe añadir una persistente diferencia salarial a favor de los hombres. La premisa de “a igual trabajo, igual remuneración” todavía no se cumple a cabalidad en Colombia y el resto de economías latinoamericanas.



A pesar de que las mujeres han venido cosechando más años de estudio y formación que los hombres, estas calificaciones académicas no se están trasladando de forma dinámica a los salarios o, incluso a la carrera profesional y trayectoria laboral.



En el caso, por ejemplo, de mujeres de elevada capacidad ejecutiva, la discusión actual está en su entrada a las instancias de máxima gobernanza de las empresas, esto es, sus juntas directivas.



De acuerdo al Cesa, las mujeres ocupan el 23,3% de los miembros de juntas directivas de los emisores de valores en Colombia, superior al promedio de 19,7% en América Latina y el Caribe.



No obstante, aún para mujeres con altas cualificaciones académicas y destacada experiencia ejecutiva, esos “techos de cristal” para la alta dirección empresarial desafortunadamente se mantienen.



En conclusión, la economía continua jugando un rol crucial en frenar el goce pleno de derechos y de equidad para las mujeres. La cara femenina de la economía colombiana sigue siendo desempleada, pobre, con menor paga y bajo ‘techos de cristal’. Mientras esas brechas continúen, el trabajo en esos frentes no puede detenerse.





FRANCISCO MIRANDA HAMBUGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda