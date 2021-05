Las empresas en la crisis

La publicación de la más reciente encuesta de Invamer, cuyo trabajo de campo tomó lugar en medio del paro nacional, trajo varios resultados esperados y otros pocos, muy sorpresivos.

(Vea: Y el tercer pico sigue ahí / Opinión de Francisco Miranda Hamburger).



Dentro de los primeros está la caída de la favorabilidad del presidente Iván Duque, que alcanzó el nivel más bajo en 27 años de mediciones a pesar de varias concesiones a la agenda de los manifestantes. También se ratifica que la reforma tributaria original fue el detonante del estallido social y que los colombianos apoyan la protesta pacífica y rechazan los bloqueos.



En los resultados que sorprenden está la percepción de los encuestados sobre la clase empresarial del país. La imagen favorable de las empresas colombianas saltó del 48 por ciento al 62 por ciento mientras que la negativa bajó del 44 por ciento al 32 por ciento.



(Lea: Un respiro para el Valle del Cauca / Opinión de Francisco Miranda Hamburger).



El neto de percepción positiva de 30 puntos porcentuales no se registraba en esta encuesta desde 2013. De hecho, como se había comentado en este mismo espacio en ocasiones anteriores, antes de la pandemia y en febrero pasado, la desfavorabilidad de los empresarios superaba su percepción positiva.



Esta medición de Invamer recoge tres momentos: antes del paro, la primera semana de convocatorias y tres semanas de protestas después. En los tres registros la imagen empresarial mejora mientras las reacciones negativas disminuyen.



(Vea: Retos del nuevo equipo / Opinión de Francisco Miranda Hamburger).



Llaman poderosamente la atención no solo el quiebre de la tendencia de una imagen polarizada del empresariado sino también que este fenómeno se presente en una coyuntura socioeconómica tan crítica.



No obstante, una mirada más detallada a la actitud de voces de origen empresarial y algunos dirigentes gremiales del sector privado podrían explicar el por qué las narrativas del sector privado podrían estar siendo bien recibidas por la opinión pública en medio de las protestas.



Tanto el Gobierno Nacional como los sectores productivos han enviado constantemente mensajes alrededor del papel de las empresas de todos los tamaños en el proceso de reactivación de la economía a partir de junio del año pasado. Si bien las compañías fueron duramente golpeadas por el desplome de 2020, la historia de los últimos 10 meses ha sido los esfuerzos de los privados por retornar a las actividades y adaptarse a la pandemia.



(Vea: Las otras criptomonedas / Opinión de Francisco Miranda Hamburger).



De hecho, en capitales como Bogotá cuya administración distrital en buena hora ha cambiado de discurso, las empresas han tenido que enfrentar restricciones y confinamientos.



Al llegar el debate de la hundida reforma tributaria, detonante del mes de paro, los representantes de los empresarios, en especial la Andi, propusieron alternativas que aliviaban el peso impositivo de los ciudadanos. Opciones que el Gobierno desoyó pero que ahora el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo pondera dentro de su búsqueda de consensos.



Un tercer elemento es el impacto severo que ha sufrido el tejido empresarial del país a raíz de los bloqueos ilegales. Una reciente encuesta de Confecámaras muestra que el 22,2 por ciento de las empresas del país han suspendido sus operaciones y casi la mitad han sufrido problemas de abastecimiento. Los colombianos están reconociendo la magnitud de ese golpe y su conexión con la reactivación. Esta mejora de la imagen empresarial llega en el mejor momento.



(Lea: Fronteras abiertas / Opinión de Francisco Miranda Hamburger).



El empresariado es un protagonista crucial en la búsqueda de salidas sociales, políticas y económicas a la actual crisis del país. Rutas que incluyen un rol más preponderante en la lucha contra la pobreza y en la creación de empleo juvenil y para las mujeres.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

Director de Portafolio

En Twitter: @pachomiranda