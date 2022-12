Las nuevas caras gremiales

En días recientes han sido anunciados varios retiros, así como un par de ratificaciones, en las direcciones de algunos de los gremios de la producción del país. Camacol, Asobancaria, Ser Colombia y Fasecolda avanzan en la búsqueda de nuevos voceros de sus afiliados en la construcción, las instituciones financieras, las energías renovables y los seguros. Al mismo tiempo, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) afianzaron a sus actuales representantes: Bruce MacMaster y Rosmery Quintero, respectivamente.

Si bien es normal los cambios en las cúpulas de estas asociaciones empresariales, la llegada del primer gobierno de izquierda ha desatado una necesaria reflexión sobre la redefinición de las relaciones entre el Gobierno y el sector privado. Lo primero que se debe reconocer es la heterogeneidad de las decenas de gremios y organizaciones que defienden intereses de sectores productivos. Mientras el Consejo Gremial Nacional agrupa una treintena de miembros, Aliadas reporta unos 38 gremios y asociaciones afiliados.



No tiene lógica pretender que un universo tan diverso en actividades económicas, composición interna, tamaño y propiedad de sus empresas, músculos financieros y capacidad investigativa, cuente con una voz única y una manera específica de relacionarse con el Ejecutivo. No obstante, el sector privado comparte principios básicos de libertades económicas, libre competencia, trato no discriminatorio, respeto por la propiedad y la iniciativa privada y la seguridad jurídica para hacer negocios.



En segundo lugar, es importante reconocer que una visión pluralista de la sociedad no solo admite sino que incentiva el despliegue y la defensa de legítimos intereses particulares. La constante estigmatización de la actividad empresarial, de la figura de los empresarios y de la libertad de empresa busca borrar de tajo las contribuciones sociales y ambientales del sector privado, así como convertir en pecado y en pasivo político la creación de negocios en el país. Tercero, aunque la legitimidad de las gestiones de las decenas de asociaciones de empresas y sectores productivos ante el Estado no se ponen en duda, los gremios y sus afiliados enfrenta el complejo desafío de, en simultánea con la defensa de sus intereses privados, identificar y enfatizar sobre los efectos en el bien común de las políticas gubernamentales.



Un caso reciente se presentó en la discusión de la reforma tributaria de la administración Petro. Líderes gremiales como Bruce MacMaster de la Andi, Francisco José Lloreda de las petroleras, Juan Camilo Nariño de la asociación de mineros, entre otros, llenaron con estudios, cifras, análisis y mensajes un valioso espacio democrático para que distintos actores sociales contaran con más elementos de criterio sobre los efectos del alza de impuestos en la economía y las finanzas públicas. Las mayorías oficialistas en el Congreso aprobaron el proyecto del Ejecutivo, pero las consecuencias sobre la actividad empresarial y los sectores más golpeados permearon de cierta manera en la opinión pública.



Por último, es peligroso caer en el facilismo de pensar que la renovación de la dirigencia gremial deba escogerse con el criterio miope de no molestar al alto Gobierno o, aún más miope, de subordinar los válidos intereses sectoriales a las iniciativas oficialistas. Las reformas que vienen en 2023 requerirán de la construcción de una voz empresarial diversa, robusta y defensora de las libertades económicas desde los espacios de la democracia pluralista.

