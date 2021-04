Hoy Colombia ostenta una posición privilegiada y una oportunidad para ejercer un liderazgo en la integración económica latinoamericana.



El país ejerce hoy las presidencias ‘pro témpore’ de tres bloques regionales del subcontinente: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde junio pasado, y la Alianza del Pacífico y Prosur desde diciembre del 2020.



Estas tres organizaciones integran no solo a países vecinos como Ecuador y Perú en la CAN, sino también México y Chile en la Alianza del Pacífico. El foro para el progreso de América del Sur, Prosur, con un origen mucho más ideológico y cercano a la administración Duque, incluye a Brasil, Paraguay y Argentina.



La Cancillería resalta los avances que Colombia ha impulsado desde las tres presidencias simultáneas. Por ejemplo, desde la CAN se destacan la aprobación de la Carta Ambiental Andina, iniciativas para el comercio agropecuario y la aplicación de la eliminación gradual del roaming entre los cuatro países miembros: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.



En cuanto a la Alianza del Pacífico, la jefe de la diplomacia colombiana, Claudia Blum, afirma: “impulsamos el comercio, trabajamos para culminar negociaciones de estados asociados y promovemos los encadenamientos productivos con énfasis en pequeñas y medianas empresas”.



El balance de Colombia en la presidencia de Prosur, apenas con tres meses, incluye la celebración de dos reuniones presidenciales sobre la pandemia del coronavirus y la reactivación económica regional.



No es un buen momento para el despliegue de estrategias de integración regional en América del Sur. El choque global de la pandemia de covid-19 ha volcado a todos los países al frente interno para enfrentar la crisis sanitaria y liderar la recuperación de las economías.



De hecho, en estas respectivas agendas internas de los países de la CAN, la Alianza del Pacífico y Prosur, priman el proteccionismo y la defensa de intereses domésticos.



A lo anterior se suman las dificultades y rezagos históricos que estos bloques traían del pasado, en especial la CAN. Si bien en el tema comercial en la entidad muestra algunas decisiones que favorecen empresas colombianas, el momento político actual en Ecuador y Perú es crítico y pone estos temas lejos de las prioridades internas.



Prosur, creado por el presidente Duque y otros mandatarios para crear un contrapeso ideológico a Unasur, ha perdido su foco ante la pérdida de importancia de la crisis venezolana en el ámbito regional y las urgencias que trajo la peor crisis económica en décadas.



La Alianza del Pacífico, con más de 230 millones de habitantes y un PIB per cápita de 19 mil dólares antes de la pandemia, es el bloque que más recoge tanto las dificultades como las oportunidades que podrían perderse. La agenda a desarrollar es clara: aumentar los niveles de comercio con los países miembros en comparación con el anterior gobierno, estrechar la integración con el Asia Pacífico y focalización en mayores exportaciones de bienes y servicios.



Los resultados finales del ejercicio de estas tres presidencias ‘pro témpore’ de Colombia en la CAN, la Alianza del Pacífico, e incluso Prosur, son cruciales para el balance del gobierno de Iván Duque en materia de política exterior. En especial con el estancamiento de la agenda con respecto al régimen de Maduro en Venezuela y las prioridades de la nueva administración Biden en EE. UU.



Aunque mostrar resultados tangibles y destacados en integración es complejo, quedan unos meses para hacer un esfuerzo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda