Las variables locales

El anuncio del presidente Iván Duque sobre las nuevas condiciones del aislamiento preventivo a partir de junio dejó claro el mayor protagonismo que empezará a tener el “factor local”.



La siguiente etapa del desconfinamiento contará con un fuerte componente de regionalización y gradualidad “de la mano con los mandatarios locales y regionales, reconociendo las particularidades puntuales de municipios, ciudades y departamentos”.

Que la flexibilización de la cuarentena incluya esas variables locales no genera mayor sorpresa, ya que se suma a decisiones previas del Gobierno como la de reabir los municipios sin casos oficiales de coronavirus.



Aunque la cuarentena arrancó a fines de marzo como una medida para aplicar en todo el territorio nacional, las dinámicas que la pandemia adoptó en las regiones empezaron a marcar trayectorias disímiles.



A factores propios de una propagación de esta naturaleza, se le sumaron decisiones de los mandatarios locales, posiciones a favor o en contra de la reactivación, rezagos en las capacidades institucionales e indisciplina social, entre otros.



Con su mensaje potente y pegajoso de “Quédate en casa”, las primeras semanas de la cuarentena nacional cumplieron con el doble objetivo de retrasar el pico de los contagios y de ganar tiempo para la preparación del sistema de salud.



No obstante, la presión económica, la vulnerabilidad e informalidad laboral y la fatiga del encierro se conjugaron para reducir la efectividad del confinamiento de abril.



Con un impacto económico peor de lo esperado para el PIB del primer trimestre año y literalmente las peores estimaciones para el segundo trimestre, el Gobierno Nacional ha desplegado un mapa de reactivación económica con la llave de la gradualidad en los mandatarios locales.



De acuerdo a lo anunciado por el primer mandatario, a partir de junio sectores y actividades como los centros comerciales, las peluquerías, pequeños comercios, museos y bibliotecas y servicios médicos especializados podrán reabrir bajo protocolos de salida en cada municipio.



La gradualidad de las medidas económicas en manos de los mandatarios locales implica una inmensa responsabilidad. Se traduce en un reto para los ejecutivos regionales en materia no solo de construcción de protocolos, sino también en su vigilancia y control.



La entrega de la Casa de Nariño de la llave de la gradualidad a los alcaldes y gobernadores significa para ellos el mandato de balancear las restricciones sanitarias con las urgencias de la reactivación económica. Distintos equilibrios conducirán a diferentes resultados regionales.



En especial cuando cada departamento y ciudad tiene unas dinámicas propias para cada una de las nueve variables definidas por las autoridades sanitarias para evaluar el avance del coronavirus, como el número reproductivo, la ocupación de las Unidades de Ciudado Intensivo y la letalidad.



Son esas dinámicas las que indican que ciudades como Medellín podrían abrir un poco más la llave de la gradualidad, mientras que Barranquilla, Cartagena o Leticia tendrían que evaluar el endurecimiento de medidas.



Parte de desplegar una hoja de ruta más clara para la siguiente fase del desconfinamiento es la definición de los criterios inequívocos desde el orden nacional y desde los gobiernos locales para la flexibilización o el endurecimiento de las medidas sanitarias y económicas.



A los retos para el liderazgo de los dirigentes regionales y el desempeño en los indicadores sanitarios locales se añaden la disciplina individual de los ciudadanos. Los comportamientos de las instituciones, las empresas, los hogares y los individuos en los entornos más cercanos terminarán definiendo el ritmo de salida.