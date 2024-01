Lecciones de un fiasco

Como si perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 no bastara, ahora la ilusión de Barranquilla de recuperar lo perdido se enfrenta ineludiblemente a la legítima aspiración oficial de Asunción en Paraguay y otras en fila. La oportunidad que La Arenosa tenía en su mano, hoy estaría volando hacia otras ciudades con gobiernos nacionales con mayor comprensión de lo que significa organizar estas justas.



Tras una reunión el pasado martes, el presidente de la República Gustavo Petro anunció una “estrategia” de recuperación que incluye la disponibilidad de los ocho millones de dólares para pagar las obligaciones con Panam Sports. El primer mandatario también explicó que se desplegaría un cabildeo internacional desde la Cancillería y se avanzaría en un plan de inversiones.



Es difícil pronosticar si estas decisiones de última hora convencerán a los organizadores del evento de confiar de nuevo en Barranquilla como sede y en el gobierno Petro. Lo cierto es que, hoy por hoy, la Puerta de Oro dejó perder los Juegos Panamericanos, que hace más de medio siglo no se celebran en el país.



Más aún, sin importar el resultado final de la estrategia -ojalá positivo-, este fiasco debería dejarle al Gobierno Nacional valiosas lecciones para aplicar en otras áreas de gestión que también están actualmente en dificultades.



Primero, la implementación adquirirá una importancia cada vez mayor para la evaluación ciudadana de la gestión de la administración Petro. A pesar de algunos intentos de tuiteros y políticos afines a la Casa de Nariño de endilgar culpas al gobierno anterior, quedó claro que la responsabilidad de no haber efectuado los dos giros a Panam Sports, que desataron la crisis, está en hombros del actual Ejecutivo. El gabinete del gobierno Petro debe perderle el “miedo” a la ejecución y el gusto a la retórica y a los discursos. Hacer más y hablar menos.



Segundo, llega el momento en el que el espejo retrovisor se agota. Por ser una propuesta política forjada en la oposición, el presidente Petro y sus principales alfiles disfrutan mucho de marcar distancias con el pasado y resaltar las diferencias ideológicas con los gobiernos anteriores.



No obstante, conforme avanza el actual cuatrienio, la capacidad de echarle la culpa a las administraciones pasadas se limita hasta desaparecer. De hecho, tras 17 meses de mandato, los cortes de cuentas que no se hicieron, ya no serán fácilmente aceptados por la ciudadanía.



En tercer lugar, construir sobre lo construido es más que un cliché y puede ser útil en muchos frentes. El caso de los Panamericanos refleja cómo algunas políticas públicas se fortalecen con la contribución de distintas administraciones.



No se trata de negarle al gobierno Petro el derecho de imprimir su sello de cambio en áreas claves para su agenda, sino de identificar aquellos programas o iniciativas que funcionan y deben fortalecerse. El adanismo no es práctico para todas las políticas, por más “histórica” que una gestión quiera ser.



Cuarto, cuidado con las narrativas ya que pueden regresar a morder. Tras las elecciones locales de octubre pasado, el Gobierno Nacional alimentó la idea de mandatarios locales “cercanos” y otros “opositores”. Por más que la pérdida de los Panamericanos sea más un ejemplo de ineptitud administrativa, la percepción del “castigo” a Barranquilla será dura de disipar.



Por último, debe haber responsables. Un fracaso de esta naturaleza debe generar consecuencias a la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, que ya enfrenta una moción de censura. Esta quizás sea la lección más difícil de aprender por parte del gobierno Petro.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

X: @pachomiranda