Libertad de elegir

Con la radicación ayer del texto de la reforma pensional, el gobierno de Gustavo Petro ya cuenta con sus tres apuestas legislativas de este arranque de año -salud, normas laborales y sistema de pensiones- en debate en el Congreso de la República.



En medio de un aluvión de proyectos y con el riesgo de terminar aprobando medidas de alto impacto sin la requerida discusión, los legisladores encaran el reto de interpretar y estar a la altura de la confianza de los colombianos.



Ahí precisamente radica el valor de las dos encuestas sobre el sistema de salud y el régimen de pensiones que realizó la Andi con el apoyo de Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC).



El gremio de los empresarios del país y ambas encuestadoras construyeron un cuestionario que no sólo toma una fotografía de la percepción actual de los dos sistemas sino que mide el pulso de algunas de las principales opciones de cambios en el status quo que los proyectos de ley introducen.



Más allá de los inevitables señalamientos políticos en contra de los dos ejercicios demoscópicos -revelados ad portas de la presentación de los textos definitivos al Legislativo- vale la pena resaltar varios aspectos en común en ambas mediciones. A pesar de las diferencias entre la prestación del servicio de salud y la arquitectura del sistema de pensiones, los colombianos demuestran valorar los dos regímenes.



Mientras 73% aprueba por encima de 3 en una escala de 1 a 5 al sistema de salud, 90% considera que aportar a pensiones es un aporte a la vejez.



Un segundo aspecto tiene que ver con el ‘hambre’ de cambio que los ciudadanos están demandando de las reformas de salud y de pensiones. 58% de los encuestados cree que el sistema sanitario debe “tener algunos ajustes” frente a un 32% que considera que “debe cambiar totalmente”. En cuanto al régimen pensional, 35% piensa que debe “cambiar parcialmente” versus un 27% afirma que debe “cambiar totalmente”.



Es decir, el ‘cambio’ que los colombianos quisieran que adoptaran los congresistas no es la transformación radical que reflejan los articulados que radicó el presidente Petro.



De hecho, un tercer elemento en común es el poco entusiasmo que despiertan dentro de los encuestados algunos de los ejes principales de ambas reformas que el Gobierno Nacional ha enfatizado. Por el lado de la salud, 63% se manifestó en desacuerdo con la eliminación de las EPS, mientras que, en pensiones, 81% prefiere que sus aportes “se acumulen en una cuenta de ahorro individual a su nombre, cuyos recursos son de su exclusiva propiedad”.



En otras palabras, los colombianos están abiertos a cambios en el sistema sanitario y en el sistema pensional pero sólo parciales ajustes y no necesariamente en la dirección radical y activista con las que la administración Petro hizo campaña. No sorprende entonces que en ambas encuestas los ciudadanos expresan inequívocamente su defensa del derecho a elegir con libertad.



En la medición de la reforma de salud, 67% no está dispuesto a renunciar a su servicio actual de salud y trasladarse a un sistema público totalmente y al 71% le preocupa mucho y de forma moderada que los recursos de la salud sean administrados por entidades públicas. Frente al sistema de pensiones 94% considera que “es su derecho poder elegir dónde aportar”.



La discusión de ambos proyectos de ley está ahora en manos de los congresistas, que deberían atender esos sonoros mensajes que traen estas encuestas de la Andi: los colombianos quieren cambios parciales, preferiblemente con énfasis social, y no quieren que les quiten la libertad de elegir. ¿Serán escuchados?



​FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda