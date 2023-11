Libertad para los secuestrados

Colombia está en vilo por el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, sucedido en Barrancas (La Guajira) hace ya una semana. Hace pocos días el propio Gobierno Nacional reconoció que fue “una unidad” de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la responsable del atroz acto.



Aunque hay expectativa ante la eventual liberación de Manuel Díaz, al momento de escribir estas líneas desafortunadamente el grupo subversivo no había cumplido con esa promesa.



El secuestro del padre de Luis Díaz se suma a un dramático aumento del 70 por ciento en casos de plagio en los primeros nueve meses de año. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Defensa, los secuestros alcanzan los 241 -de los cuales 167 son en modalidad extorsiva- en lo corrido de 2023 frente a 142 reportados en el mismo período del año pasado.



De hecho, el ELN, que avanza en negociaciones de paz con la administración de Gustavo Petro, sería el directo responsable en 32 casos en el territorio nacional, en especial en Arauca y Norte de Santander.



Es verdaderamente lamentable que la sociedad colombiana esté regresando a esas épocas terribles en las que compatriotas de todos los orígenes, actividades, regiones y clases sociales enfrentaron el suplicio de ser secuestrados.



La guerrilla ‘elena’, comprometida a no atacar a los civiles en medio de la tregua bilateral con el Gobierno, ha violado las condiciones pactadas, tanto en el ataque contra Díaz como en otras 118 acciones bélicas, con 107 afectaciones a la población civil. Aún si el ELN libera en las próximas horas a Luis Manuel Díaz, la administración Petro no puede pretender que nada ocurrió y seguir con las conversaciones de paz.



Lo mínimo que se espera del Gobierno Nacional es tanto una actitud más firme frente al ELN como una estrategia efectiva de lucha contra el secuestro y las demás modalidades delictivas que azotan las regiones y las economías locales.



La política de ‘Paz Total’, cuyo rumbo y dirección no son tan claros, necesita integrarse a la provisión de seguridad territorial por parte del Ejecutivo. Colombia pide la libertad de todos los secuestrados y el cese inmediato de este delito atroz que tanto dolor ha causado a miles de familias.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

