El pasado lunes festivo, ‘Libertad y Orden’, las dos palabras inscritas en la cinta dorada que pende del pico del cóndor del escudo nacional, se convirtieron en protagonistas del debate en las redes sociales.



En sus perfiles varios gobernadores de departamentos como Antioquia, Meta, Quindío, Cundinamarca, Córdoba y la federación que agrupa a los mandatarios regionales publicaron un mensaje con la imagen de este símbolo patrio y estos dos conceptos que también son el lema nacional de Colombia.



Este mensaje, cuyo destinatario es el Gobierno Nacional, se envía en medio de la difícil crisis de seguridad que están atravesando distintas regiones del país. Al paro minero en el bajo Cauca, que llega a los 20 días con actos de violencia, amenazas del ‘clan del Golfo’ y multimillonarias afectaciones al transporte, los alimentos y la población, se suma el deterioro de las condiciones del orden público en los Llanos Orientales y otras complejas situaciones a lo largo y ancho del país.



La petición regional parte de las legítimas preocupaciones de los mandatarios departamentales que tanto tocan las falencias de la política de ‘paz total’ que impulsa el presidente Petro, como incluyen hasta temores sobre la celebración de las próximas elecciones territoriales. Quedó claro que el Gobierno Nacional se equivocó en la decisión de incluir al ‘clan del Golfo’ en su generoso cese del fuego y que las lecciones de esta situación deberían aprenderse en lo relacionado con las disidencias de las Farc.



De acuerdo a las declaraciones de los gobernadores, su llamado a la ‘Libertad y Orden’ responde a la urgencia de la aplicación firme de la ley y la autoridad para proteger el goce de las libertades políticas, sociales y económicas.



Cuando crecen los reportes de decenas de municipios del Bajo Cauca viviendo en zozobra por las violentas protestas de estos grupos ilícitos o el gobernador del Meta alerta sobre extorsiones y desplazamientos de 280 mil personas, entre otros hechos en Chocó y Norte de Santander, el clamor regional adquiere mayor relevancia.



En una actitud equivocada los seguidores del Gobierno tomaron la tendencia digital generada por los gobernadores como un llamado a poner en entredicho la legitimidad y la autoridad del primer mandatario. Todo lo contrario, el presidente Petro no solo escuchó esas angustias territoriales, sino que ordenó el fin del cese bilateral del fuego con el ‘clan del Golfo’.



En los próximos días quedará claro si la Casa de Nariño aprendió esas lecciones de su apresurada mano tendida para corregir el rumbo de su política de ‘paz total’ y brindar algo de tranquilidad a los actuales focos de zozobra e inseguridad regional.



No obstante, como una consecuencia no necesariamente intencionada, la publicación del mensaje de ‘Libertad y Orden’ y del escudo nacional impulsó a decenas de miles de colombianos a expresar su descontento contra la política de seguridad del gobierno Petro.



Si bien la búsqueda de salidas negociadas al conflicto ha sido de manera sistemática respaldada por la mayoría de colombianos, los años recientes han dejado en la ciudadanía un grado de escepticismo sano tanto sobre la genuina disposición de paz de disidencias, paramilitares y demás grupos criminales, como el alcance del ‘voluntarismo’ de los mandatarios.



Al final, pedir ‘Libertad y Orden’ compete a la capacidad del Estado de brindar las condiciones de tranquilidad social para el ejercicio y despliegue de las libertades de la Constitución, incluidas las económicas. Asimismo es un recordatorio a Petro de que la seguridad en los territorios es un prerrequisito de las próximas avenidas de su política de paz.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda