Llegaron para quedarse

Ayer el Dane publicó los resultados de la quinta ronda de la encuesta ‘Pulso de la Migración’ que mide las condiciones y las percepciones de la población migrante desde Venezuela -venezolanos y colombianos retornados- de los últimos cinco años. Esta medición llega en momentos en que el Gobierno, en cabeza de Migración Colombia, busca expedir decenas de miles de Permisos por Protección Temporal (PPT) que hoy están en trámite e impiden la completa regularización de estas personas en territorio colombiano.

Esta radiografía del migrante refleja las complejidades del fenómeno en materia social y laboral y ratifica la recepción humanitaria que desde el anterior gobierno de Iván Duque la sociedad colombiana les brindó. El 81,7 % de los migrantes del vecino país manifiestan su intención de “permanecer en Colombia” y de estos 81,5 % lo decidió porque “Colombia ofrece buenas condiciones”.



No obstante, la vida como migrante venezolano en Colombia no es sencilla: casi cuatro de cada diez no consumen las tres comidas diarias, 37,4 % no cuenta con ningún documento de regularización, uno de cada cuatro se ha sentido discriminado por su condición de migración y uno de cada tres no está afiliado al sistema de salud. Cualquier observador podría afirmar que esas son las mismas dificultades sociales y laborales que enfrenta cualquier colombiano y no se equivocaría.



Sin embargo, la presencia de más de 2,5 millones de venezolanos en Colombia, escapando del régimen de Nicolás Maduro, es un choque social y humanitario que la sociedad y el Estado colombianos han sabido encarar. A pesar de haber perdido prioridad y visibilidad en el gobierno de Gustavo Petro -con una cercanía estrecha al mandatario venezolano- la política de recepción colombiana a esta crisis de refugiados de dimensiones globales ha sido calificada de ejemplo internacional.



Ha sido evidente que la administración Petro no ve los migrantes venezolanos con el mismo lente que el gobierno Duque. Si bien la Casa de Nariño ha hecho llamados a una mayor corresponsabilidad internacional con la problemática, el mandatario colombiano no ha incluido la responsabilidad del régimen de Maduro ante la migración de millones de sus compatriotas en sus permanentes conversaciones con el gobernante venezolano.



La urgencia de mayores recursos internacionales de cooperación y ayuda -que también fue esgrimida por la administración anterior- es un llamado que la diplomacia colombiana no puede cesar.



La encuesta del Dane identifica asimismo las demoras que ha tenido Migración Colombia en la regularización de los migrantes. Es crucial que la entrega de los permisos de protección de miles de venezolanos se agilice. Ampliar los plazos y expedir certificados de trámite ayuda a paliar la situación, pero es una realidad que los migrantes sufren por no contar con esos papeles.



Es innegable que la positiva recepción que vivieron los migrantes del vecino país en los primeros años de esta crisis humanitaria ya hoy no existe. Según la más reciente encuesta Invamer dos de cada tres colombiana rechazan la decisión de expedir los permisos temporales y 70 % rechaza la expresión de que los “venezolanos han llegado a Colombia para quedarse”.



Es precisamente por ese entorno enrarecido contra los migrantes que el Gobierno debe agilizar la regularización, seguir la búsqueda de recursos internacionales y continuar integrando la atención para una población vulnerable, que ya no tiene una sociedad libre, democrática y con una economía funcional para regresar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

