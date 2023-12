Llegó diciembre

Comenzó oficialmente el último mes de este 2023, marcado por una desaceleración drástica de la economía colombiana, una accidentada discusión del paquete de reformas del Gobierno y un descenso de la inflación más lento de lo deseable.



El tramo final del año, caracterizado por las compras navideñas, los viajes y las festividades, no podrá zafarse completamente de meses consecutivos con caídas importantes en el consumo de los hogares y un nivel alto en las tasas de interés.



El 2023 que termina se perfila con una dinámica económica menos intensa que en los diciembres de la pos-pandemia. Tanto en 2021, con el auge que trajeron el fin de los encierros y el levantamiento de las restricciones, como en 2022, con una economía creciendo con el empuje de la recuperación pos-pandemia, los fines de esos años arribaron con unas perspectivas más optimistas y un mejor arrastre de los trimestres anteriores.



El último mes de 2023 llega con unas expectativas más moderadas para los comerciantes.



Las ventas reales del comercio minorista cayeron en la variación anual registrada en septiembre un 9,3 por ciento y un 6,6 por ciento en el año corrido. Aunque los comercios pueden combinar promociones y otras estrategias para salir de inventarios en este final del año, en términos reales no luce sencillo que las ventas reales vayan a superar las reportadas en 2022.



Diciembre vendrá también con las definiciones del salario mínimo para el 2024, el fin de este período de sesiones en el Congreso con las reformas y la serie de proyecciones actualizadas de la economía para el año entrante. Con el dato de productividad del Dane -menos uno por ciento y 0,76 por ciento por horas trabajadas- se fortalece el mensaje de un aumento prudente de la remuneración mensual legal para el año entrante. En cuanto a las estimaciones del desempeño económico de Colombia en 2024 el panorama luce complicado.



En conclusión, esta época decembrina 2023 no tendrá el optimismo ni la dinámica de los dos años anteriores y se espera un comportamiento más moderado en actividad y ventas. Servirá de antesala a un 2024 que desde ya se perfila como difícil.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda