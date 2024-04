Lo que no se mide

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la hoja de ruta del Gobierno Nacional, no solo para materializar la visión de país con la que fue elegido por la mayoría de colombianos sino para traducir las promesas electorales en proyectos y resultados tangibles. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad del gabinete a cargo del ejercicio de seguimiento técnico a esas metas del Plan que cubren todas las áreas de la administración pública.



Este diario publicó ayer una revisión de los 495 indicadores con los que el DNP realiza el monitoreo de los avances y se encontró con una preocupante fotografía. A corte del 11 de abril, el 72% - 358 indicadores- no registran o reportan avances: el 23% marcaban un progreso nulo del cero por ciento, otro 27% no contaban con un avance claro de ejecución y el resto -108- no tenían la ficha técnica completamente aprobada.



Este panorama de la medición del Plan de Desarrollo debe disparar las alarmas ya que, sin indicadores específicos, realistas, medibles en períodos de tiempo determinados e incluso alcanzables, el Gobierno Nacional será incapaz de dimensionar el avance de su agenda. En otras palabras, la administración Petro estaría, en la gran mayoría de sus proyectos, navegando a ciegas, sin la necesaria información para corregir el rumbo o acelerar el despliegue de las iniciativas.



No sobra recordar que precisamente la construcción de esos centenares de indicadores constituye, en sí misma, un ejercicio vital para los funcionarios y técnicos. La estricta definición de metas puntuales para los más variados programas públicos sirve de polo a tierra para la materialización de promesas de campaña o compromisos de gobierno, casi siempre expresados grandilocuentemente. Además, la sola redacción de estos indicadores concentra los esfuerzos de las iniciativas hacia esos objetivos y orienta la gestión.



Una administración como la del presidente Gustavo Petro, que ha sido permanentemente criticada por sus dificultades en la ejecución, debería prestarle aún más atención y foco a la publicación rápida de sus indicadores de gestión.



Al fin y al cabo, los índices de avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo conforman una cercana imagen acerca de la capacidad de cumplimiento sobre la agenda. De hecho, para un gobierno elegido con promesas de cambio, estas metas son cruciales, ya que permiten, de forma clara y contundente, verificar la magnitud de las transformaciones prometidas.



Otro aspecto alrededor de esta ausencia de indicadores en 72% del Plan compete a la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de poder conocer de primera mano los grados de progreso en las distintas políticas públicas, desde las metas, con georreferenciación y hasta con un enfoque étnico, raizal y poblacional. Sin contar con esa información -simplemente porque las entidades estatales no la están produciendo debida y oportunamente- la ciudadanía no podrá ejercer el monitoreo cívico y la veeduría a las acciones del Gobierno Nacional.



Otros Planes de Desarrollo en el pasado han cerrado el cuatrienio con altos promedios de cumplimiento alrededor del 80%. La administración Petro todavía está a tiempo de agilizar la definición de estos 358 indicadores, así como de acelerar su implementación. En especial, porque, como dice el dicho, lo que no se mide, no se puede mejorar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda