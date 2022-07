Los ‘archivos’ de Uber

Hace pocos días el diario británico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron una pesquisa sobre 124 mil documentos internos y confidenciales de la empresa Uber. La investigación- que también incluyó al Washington Post, la BBC, y Le Monde, recoge comunicaciones, mensajes y correos electrónicos que pintan un conjunto de tácticas de cabildeo y presión política de la plataforma de transporte en varios países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, España, Reino Unido, Rusia y con funcionarios de la Unión Europea.

Los llamados ‘archivos de Uber” reflejan tácticas éticamente cuestionables y prácticas al borde de la ilegalidad desarrolladas por los ejecutivos de la aplicación, entre 2013 y 2017, los años de su expansión corporativa para entrar a los mercados de 40 países alrededor del mundo. Entre los hallazgos más explosivos del trabajo periodístico se cuentan la ayuda secreta del entonces ministro y hoy presidente Emmanuel Macron a los intereses de la empresa, así como la invitación de Travis Kalanik, su entonces CEO, a que los conductores de Uber organizaran riesgosas “contra-protestas” contra las manifestaciones de taxistas en París.



“La violencia garantiza el éxito”, expresó el cofundador de la app, quien renunció en medio de críticas a la cultura corporativa que promovió en la compañía. De hecho, la reacción de la plataforma a las revelaciones ha sido destacar que ahora se encuentra bajo una nueva administración que no sigue esas prácticas. De todas maneras, la filtración periodística muestra el uso de la directiva de Uber en decenas de mercados de estrategias ilícitas y cabildeo indebido para lograr el cambio de las normatividades que regulan los taxis y el transporte público individual en múltiples jurisdicciones.



Hay que decir que, por ahora, no se ha encontrado material, mensajes o comunicaciones que demuestren que Uber haya desplegado en Colombia tácticas cuestionables similares a las descritas en estos documentos. No obstante, estos archivos documentan una estrategia amplia, prácticamente globalizada, para enfrentar problemáticas parecidas en la mayoría de los países: necesidad de actualizar las regulaciones, ilegalidad de los viajes y de la actividad de transporte, urgencia en la búsqueda de apoyos políticos y de gobiernos, choques con autoridades locales y con gremios de taxistas y otros actores del transporte.



Más allá de este golpe reputacional a Uber, esta denuncia periodística global reitera la necesidad de una reglamentación de las plataformas y las aplicaciones que prestan estos servicios de movilidad urbana. A pesar de la afinidad del Gobierno Nacional con la agenda de transformación digital y promoción de las TICs, lo cierto es que pasaron los cuatro años sin que se registrara un avance tangible en la normalización en la operación de estas aplicaciones de transporte.



Es innegable que estas plataformas, no solo las de movilidad sino las de mensajería y domicilios, jugaron un papel crucial en la generación de ingresos de muchos hogares vulnerables, incluidos los de migrantes, durante la pandemia de la covid-19 y el año y medio de reactivación de la economía. De acuerdo a datos de investigadores de Fedesarrollo, más de 150 mil personas trabajaban en estas aplicaciones con ingresos que superan el salario mínimo.



Es urgente que estas plataformas tengan una ruta regulatoria de sus actividades, tanto sus operaciones como las condiciones y la seguridad social de sus colaboradores, y sus contribuciones fiscales. Los años de la disrupción ya pasaron, es tiempo de normalizar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda