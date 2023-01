Los cimientos de la ruta

Tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en Davos, acerca de la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo y gas, los ojos se volcaron sobre los sustentos técnicos sobre los cuales descansaba una definición tan crucial para la política energética. En especial, ante las aseveraciones sobre las reservas de gas, suficientes incluso hasta el año 2042.

La jefe de la cartera energética hizo referencia al reporte titulado “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética”, que contaba con la autoría del equipo directivo del ministerio y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). No obstante, la semana pasada el documento fue objeto de críticas de expertos, tanto acerca de su metodología y conclusiones como del rechazo de la hoy exviceministra de Energía y del exdirector de Hidrocarburos.



Ambos señalamientos han debilitado la credibilidad del Ministerio de Energía -y de la ministra Irene Vélez- acerca de las cifras y los estudios sobre los cuales se están definiendo no solo el futuro del petróleo y del gas en Colombia sino también la hoja de ruta de la transición energética.



La forma en la que las reservas de gas fueron contabilizadas y los procedimientos de discusión interna de esos informes dentro de la entidad, entre otros aspectos, han sido puestos en entredicho. Vélez, además, habría faltado a la verdad en cuanto a quiénes y cuándo habrían participado en la revisión técnica del polémico reporte.



En simultánea con esta situación, la junta directiva de Ecopetrol toma la decisión de pedir la salida del presidente de la empresa, Felipe Bayón, a partir del próximo 31 de marzo.

Si bien el propio directivo manifestó que su retiro no está relacionado con la definición gubernamental de frenar la exploración de hidrocarburos, el momento del relevo generó incertidumbre y preocupación en la opinión pública, el mercado y el sector. La claridad y el orden con los que Bayón expresa su visión de la transición energética y el crucial rol de Ecopetrol y el petróleo en ella, contrastan con la confusión y desconfianza que despiertan los anuncios ministeriales.



A lo anterior se añaden los históricos resultados que deja el paso de Bayón por el grupo empresarial más grande del país. Los más recientes reportes muestran que las ganancias de Ecopetrol en los primeros tres trimestres del 2022 ascendieron a 27 billones de pesos e ingresos por 119,8 billones de pesos. La petrolera reportó seis éxitos exploratorios, que incluyen hallazgos de gas costa afuera, definitivos en la autosuficiencia gasífera en años venideros. La escogencia del nuevo presidente de Ecopetrol es de la mayor importancia para la compañía, para las finanzas públicas y el rumbo de la política energética nacional.



Los miembros de su junta directiva asumen la responsabilidad de desplegar un proceso de selección con el ineludible rigor técnico y con la apertura necesaria para disipar favoritismos. Aunque será inevitable que el nuevo líder del grupo empresarial gire hacia las posturas contra el petróleo que hoy esgrime el presidente Petro, la transición de Ecopetrol debería ser guiada por la gradualidad, que implica seguir explorando y explotando hidrocarburos, y el sostenimiento de los aspectos positivos de la actual estrategia.



La apuesta del Gobierno en materia energética no ha recogido los avances que venían del gobierno anterior. Si bien está en su derecho, la hoja de ruta de la transición debe construirse a partir de cimientos con robustez técnica y con un actor crucial como Ecopetrol en línea con la gradualidad y el orden en ese camino.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda