Los empresarios, también

El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, que el pasado miércoles 7 de junio dio a los participantes a la marcha en favor de sus políticas, ha despertado muchas críticas por sus señalamientos contra los medios de comunicación, que despertaron duras reacciones en defensa de la libertad de prensa. Este espacio editorial se suma a los llamados al Gobierno Nacional para dejar de crear mantos de duda sobre el ejercicio periodístico y para fortalecer, junto a los medios, los espacios de información, pedagogía y libre expresión que la democracia necesita.



No obstante, junto a la prensa, los empresarios colombianos también han sido incluidos en la peligrosa narrativa antagónica que caracteriza las declaraciones presidenciales, en especial desde la radicación de su paquete de reformas. En su intervención del pasado miércoles el primer mandatario insistió en llamar “esclavistas” a todo aquel que en Colombia tiene a su cargo una nómina formal e informal. “¿Queremos una Colombia donde el trabajador y la trabajadora tenga que comportarse como esclavos para poder llevar un mendrugo de comida a la casa?”.



No es la primera vez que, para despertar apoyo a un proyecto de reforma laboral, que aún no logra despertar el entusiasmo ciudadano suficiente, el jefe del Estado insulta no solo a los empresarios de todos los tamaños sino también a sus millones de empleados.



“Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza”, sentenció el presidente Petro a principios de mayo. Incluso el Consejo Gremial ha tenido que recordarle al Ejecutivo el rol del empresariado en la economía y en las reglas del juego democrático.



Es claro que el sector privado, especialmente las grandes empresas, han sido injustamente incorporadas a esa espuria teoría del “golpe blando” con el que la Casa de Nariño busca esconder sus falencias políticas, sus limitaciones ejecutivas, su desconexión ciudadana y su resistencia a la búsqueda de puntos medios. En el discurso de marras el mandatario habla de que “quieren arrodillar el Congreso de Colombia a los dueños del gran capital, que han hecho negocios con los dineros de la gente”.



Incapaz de poder identificar siquiera una sola instancia donde el sector privado o sus representantes gremiales hayan desconocido o mancillado la majestad presidencial, solo le queda al jefe del Ejecutivo la estigmatización, la intimidación y la generalización sobre “el empresario que se gana el billete a manos llenas”. De hecho, si algo han hecho los gremios y sus afiliados ha sido incorporar a sus estrategias y discusiones las políticas y las metas principales de la administración Petro como, por ejemplo, la economía popular o la transición energética.



Es evidente que, en su visión polarizada y de “ellos contra nosotros”, el presidente Petro no considera al mundo de la actividad empresarial -grande, mediana, pequeña y micro- como parte del “pueblo trabajador”. En el “campo de batalla”, que anunció en otro de sus discursos, la Casa de Nariño insistentemente pone a las empresas en el lado opuesto al de su gobierno, a pesar de las constantes invitaciones de los gremios al diálogo.



Afortunadamente los sondeos de opinión continúan reflejando que la mayoría de colombianos tiene una imagen favorable de los empresarios. Al igual que la prensa, las empresas cuentan con una función social valorada por la Constitución y la libertad en su conformación y ejercicio es protegida por la Carta. Al igual que con la prensa, los discursos estigmatizadores e intimidantes antiempresa son un ataque a esas preciosas libertades.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

